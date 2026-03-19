5 वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज जो IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने के बावजूद कभी नहीं जीत पाए ऑरैंज कैप

आईपीएल 2026 का आगाज होने से पहले हम आपके लिए ऑरेंज कैप से जुड़ा एक रोचक आंकड़ा लेकर आए हैं। हम उन 5 वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने के बावजूद कभी ऑरेंज कैप नहीं जीती।

IPL 2026 का आगाज होने को है, डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 28 मार्च को इस रंगारंग लीग के 19वें सीजन का पहला मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। ‘क्रिकेट के इस त्योहार’ के शुरू होने से पहले हम आपके लिए रोजाना कुछ ना कुछ रोचक आंकड़े लाते रहते हैं, इस कड़ी में आज हम कुछ ऐसा 5 वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन तो बनाए, मगर कभी ऑरेंज कैप नहीं जीत पाए। इस लिस्ट में एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों के नाम शामिल है। टॉप पर जो खिलाड़ी है उसका नाम जानकर तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे।

एबी डी विलियर्स दिल्ली कैपिटल्स (दिल्ली डेयरडेविल्स पुराना नाम) से आईपीएल में डेब्यू करने वाले एबी डी विलियर्स इस लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं। डी वीलियर्स पहले तीन साल दिल्ली के लिए खेलने के बाद पूरी तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हो गए, जब 2011 में उन्हें आरसीबी ने अपने स्क्वॉड में शामिल किया। इस रंगारंग लीग में 14 सीजन धूम मचाने के बाद डी विलियर्स के खाते में 5000 से अधिक रन रहे, मगर वह कभी ऑरेंज कैप नहीं जीत पाए। एबी डी विलियर्स ने अपने आईपीएल करियर में कुल 5162 रन बनाए थे।

एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स को 1-2 नहीं बल्कि 5-5 खिताब जिताने वाले पूर्व कप्तान एमएस धोनी का नाम भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। धोनी सीएसके लिए काफी नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, मगर इसके बावजूद उनके नाम आईपीएल में 5439 रन दर्ज है। उन्होंने कई मौकों पर सीएसके को हारी हुई बाजी जिताई है, मगर वह कभी भी ऑरेंज कैप नहीं जीत पाए।

सुरेश रैना मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। जी हां, रैना ने अपने आईपीएल करियर में 200 से अधिक मैच खेले, मगर कभी एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरैंज कैप नहीं जीत पाए। चिन्ना थाला ने आईपीएल के इतिहास के उन टॉप-10 खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने इस रंगारंग लीग में 200 से अधिक मैच खेले हैं। रैना ने 205 आईपीएल मैचों मं 5528 रन बनाए मगर कभी ऑरेंज कैप नहीं जीत पाए।

शिखर धवन गब्बर के नाम से मशहूर शिखर धवन का भी आईपीएल करियर काफी एक्साइटिंग रहा। वह विराट कोहली और रोहित शर्मा को टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में टक्कर देते आए थे, मगर कभी वह ऑरेंज कैप नहीं जीत पाए। शिखर धवन ने अपने आईपीएल करियर में मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और पंजाब जैसी टीमों के लिए खेला। वह 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद में रहते हुए ट्रॉफी उठाने में भी सफल रहे। धवन ने 222 आईपीएल मैच खेलकर 6769 रन बनाए मगर कभी ऑरेंज कैप नहीं जीत पाए।