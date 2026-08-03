आकिब नबी के ये 5 रिकॉर्ड बताते हैं उनकी मेहनत की दास्तान, यूं ही नहीं मिला टीम इंडिया में मौका
आकिब नबी को उनकी मेहनत का फल मिल गया है। चोटिल जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के रूप में उनका चयन IND vs SL टेस्ट सीरीज के लिए हुआ है। आईए उनके रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
कौन कहता है टीम इंडिया में एंट्री का दरवाजा सिर्फ IPL से होकर गुजरता है। IND vs SL टेस्ट स्क्वॉड पर नजर डालें तो दो ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में की गई मेहनत का फल मिला है। पहले खिलाड़ी का नाम है सारांश जैन, जिन्हें पहले ही स्क्वॉड में स्पिनर्स की टोली के साथ चुना गया था, वहीं अब इस लिस्ट में दूसरा नाम जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी का जुड़ गया है। सोमवार, 3 अगस्त को बीसीसीआई ने ऐलान किया कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पूरी तरह अपनी चोट से रिकवर ना होने के कारण श्रीलंका के खिलाफ 2 मैच की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनके रिप्लेसमेंट के रूप में आकिब नबी को स्क्वॉड में जोड़ा जा रहा है। आकिब नबी को ऐसे ही भारतीय टेस्ट स्क्वॉड में जगह नहीं मिली, उनके ये 5 रिकॉर्ड बताते हैं उनकी मेहनत की दास्तान-
- नबी ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में सबसे ज़्यादा 60 विकेट लिए। रणजी ट्रॉफी के एक एडिशन में किसी भी बॉलर का यह सातवां सबसे ज्यादा विकेट है और तेज बॉलरों में तीसरा सबसे ज्यादा है, इससे पहले जयदेव उनादकट ने 2019-20 में 67 और डोड्डा गणेश ने 1998-99 में 62 विकेट लिए थे। गौर करने वाली बात यह है कि उनके इस धमाकेदार परफॉर्मेंस की वजह से जम्मू-कश्मीर पहली बार रणीज ट्रॉफी का खिताब जीतने में कामयाब रहा था।
- पिछले दो रणजी सीजन में नबी ने 104 विकेट लिए हैं। सिर्फ चार बॉलर ने लगातार रणजी सीजन में उनसे ज्यादा विकेट लिए हैं, और उनमें से सिर्फ एक सीमर है - उनादकट ने 2018-19 और 2019-20 में 106 विकेट लिए थे। इस दौरान नबी ने दो सीजन में 18 मैचों में 13 बार पांच विकेट हॉल लिए, जिससे वह केवल आशुतोष अमन से पीछे हैं, जिन्होंने 2018-19 और 2019-20 में 14 बार पांच विकेट हॉल लिए थे।
- 2025-26 में नबी ने 8 बार पांच विकेट हॉल लिए, जो भारत में किसी भी फर्स्ट-क्लास सीजन में किसी भी पेसर द्वारा लिए गए सबसे ज्यादा विकेटों के बराबर है। मौरिस टेट ने 1926-27 में और रॉन ऑक्सेनहैम ने 1935-36 में भी भारत में आठ बार पांच विकेट लिए थे।
- नबी ने विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में हैदराबाद के खिलाफ 114* रन बनाए, जो उनके प्रोफेशनल करियर का पहला शतक था। यह नंबर 8 पर बैटिंग करते हुए आया। यह सभी लिस्ट A क्रिकेट में नंबर 8 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए छठा सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। नबी से पहले, सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ियों ने 50 ओवर के मैच में नंबर 8 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए शतक बनाया था - 2018 में विदर्भ के खिलाफ दिवेश पठानिया ने 100* और 2022 में कर्नाटक के खिलाफ अक्षय कर्णेवार ने 104* रन बनाए थे।
- 2025-26 सीज़न में सभी सीनियर पुरुष घरेलू टूर्नामेंट में नबी ने 95 विकेट लिए। यर एक सीजन में किसी भी तेज गेंदबाज द्वारा लिकए गए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट है। 2019-20 में जयदेव उनादकट ने 105 विकेट चटकाए थे।
आकिब नबी को अब श्रीलंका में अपने डेब्यू का इंतजार होगा। अगर उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका मिलता है तो वह भारत के लिए रेड बॉल क्रिकेट खेलने वाले जम्मू-कश्मीर के पहले खिलाड़ी बनेंगे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें