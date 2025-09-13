पाकिस्तान के खिलाफ पिछली बार खेले थे ये 5 स्टार खिलाड़ी, तीन ने लिया संन्यास

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला खेला जाएगा। विराट कोहली-रोहित शर्मा सहित 5 खिलाड़ी इस बार प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं, जिन्होंने पिछली बार पाकिस्तान के खिलाफ टी20 मुकाबले में खेला था।

भारत और पाकिस्तान की टीमें एक बार फिर आमने-सामने हैं। एशिया कप 2025 में दोनों टीमों ने धमाकेदार आगाज किया है। हालांकि सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम मौजूदा संस्करण में पाकिस्तान से काफी मजबूत नजर आ रही है। इससे पहले दोनों टीमों चैंपियंस ट्रॉफी में भिड़ी थी, जहां भारत ने जीत हासिल की थी। इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है और पिछली बार जब ये दोनों खेल के सबसे छोटे प्रारूप में भिड़े थे, तो भारत ने करीबी मुकाबला जीता था। हालांकि उसके बाद से भारतीय टीम में काफी बदलाव हुए हैं और आगामी मैच में भारत के पांच खिलाड़ी हिस्सा नहीं होंगे, जोकि पिछली बार टी20 टीम का हिस्सा थे।

विराट कोहली भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपना आखिरी टी20 मैच टी20 विश्व कप 2024 में खेला था। वह पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाली टीम का हिस्सा थे। हालांकि उस मैच में वह तीन गेंद में चार रन ही बना सके थे। विराट कोहली ने टी20 विश्व कप का खिताब जीतने के बाद खेल के सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास ले लिया था।

रोहित शर्मा भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने टी20 विश्व कप 2024 में टीम की कप्तानी की थी। रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम 17 साल बाद चैंपियन बनी थी। पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप मुकाबले में रोहित सिर्फ 13 रन ही बना सके थे। अफ्रीका के खिलाफ खिताबी मुकाबला जीतने के बाद रोहित ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था।

रविंद्र जडेजा रविंद्र जडेजा भी भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए पिछले टी20 मैच का हिस्सा थे। हालांकि मैच में वह बल्ले से कमाल नहीं दिखा सके थे और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। जडेजा ने भी टूर्नामेंट खत्म होने के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया था।

ऋषभ पंत भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टी20 विश्व कप 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में काफी महत्वपूर्ण पारी खेली थी। पंत ने 31 गेंद में 42 रन बनाए थे, जिससे भारत सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा। पंत हाल ही में समाप्त इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे और अभी रिकवर कर रहे हैं और इस वजह से वह स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं।