5 players including Nitish Rana and Digvesh Rathi were sentenced for losing their temper during the match नितीश राणा-दिग्वेश राठी समेत 5 खिलाड़ियों को सुनाई गई सजा, मैच के दौरान खोया था आपा, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़5 players including Nitish Rana and Digvesh Rathi were sentenced for losing their temper during the match

नितीश राणा-दिग्वेश राठी समेत 5 खिलाड़ियों को सुनाई गई सजा, मैच के दौरान खोया था आपा

डीपीएल की प्रेस रिलीज के अनुसार, खेल भावना के विपरीत आचरण के लिए दिग्वेश राठी पर अनुच्छेद 2.2 (स्तर 2) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन हेतु मैच फीस का 80% जुर्माना लगाया गया है। नीतीश राणा पर अनुच्छेद 2.6 (स्तर 1) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन हेतु मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 30 Aug 2025 11:22 AM
share Share
Follow Us on
नितीश राणा-दिग्वेश राठी समेत 5 खिलाड़ियों को सुनाई गई सजा, मैच के दौरान खोया था आपा

दिल्ली प्रीमियर लीग यानी डीपीएल 2025 का एलिमिनेटर साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के बीच खेला गया था। इस मैच में रनों की बौछार तो हुई ही, साथ ही खिलाड़ियों की झड़प ने हर किसी का ध्यान अपनी और खींचा। एक तरफ नितीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच गहमा-गहमी हुई है। वहीं दूसरी ओर कृष यादव, अमन भारती और सुमित माथुर भी आपस में भिड़ गए। मैच के दौरान खिलाड़ियों द्वारा ऐसा बर्ताव देखे जाने के बाद इन सभी को सजा सुनाई गई है और उन पर भारी जुर्माना लगाया गया है।

ये भी पढ़ें:वनडे क्रिकेट में किस टीम ने ली सबसे ज्यादा हैट्रिक? भारत से आगे पाकिस्तान

डीपीएल की प्रेस रिलीज के अनुसार, खेल भावना के विपरीत आचरण के लिए दिग्वेश राठी पर अनुच्छेद 2.2 (स्तर 2) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन हेतु मैच फीस का 80% जुर्माना लगाया गया है।

नीतीश राणा पर अनुच्छेद 2.6 (स्तर 1) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन हेतु मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया है - मैच के दौरान अश्लील, आपत्तिजनक या अपमानजनक हावभाव का प्रयोग करना।

अमन भारती पर अनुच्छेद 2.3 (स्तर 1) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन हेतु मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया है - मैच के दौरान सुनाई देने वाली अश्लीलता के प्रयोग हेतु।

ये भी पढ़ें:कौन है औकिब नबी जिसने दलीप ट्रॉफी में 4 गेंदों पर 4 विकेट लेकर हिलाई रिकॉर्ड बुक

सुमित माथुर पर अनुच्छेद 2.5 (स्तर 1) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन हेतु मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया है - ऐसी भाषा, क्रिया या हावभाव का प्रयोग करना जो किसी अन्य खिलाड़ी की आक्रामक प्रतिक्रिया को भड़का सकता हो।

कृष यादव पर मैच के दौरान विरोधी टीम के खिलाड़ी द्वारा गाली-गलौज करने और खिलाड़ी की ओर बल्ला तानने के बाद सुनाई देने वाली अश्लीलता के प्रयोग के लिए अनुच्छेद 2.3 (स्तर 2) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया गया है।

बात मैच की करें तो, नितीश राणा के तूफानी शतक के दम पर वेस्ट दिल्ली की टीम एलिमिनेटर मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज करने में कामयाब रही। साउथ दिल्ली ने 201 रन बोर्ड पर लगाए थे जिसे वेस्ट दिल्ली ने 17.1 ओवर में ही चेज कर लिया। नितीश राणा ने 55 गेंदों पर 8 चौकों और 15 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 134 रनों की नाबाद पारी खेली।