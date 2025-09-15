केन विलियमसन समेत 5 खिलाड़ियों ने चुना 'कैजुअल एग्रीमेंट', न्यूजीलैंड के लिए खेलेंगे; मगर...

केन विलियमसन समेत न्यूजीलैंड के 5 खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बजाय कैजुअल एग्रीमेंट को चुना है। विलियमसन, फिन एलन, लॉकी फर्ग्यूसन, टिम साइफर्ट और डेवन कॉनवे न्यूजीलैंड के लिए खेलेंगे, मगर हर मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक नए बदलाव की शुरुआत की है। बोर्ड ने टीम के पांच बड़े खिलाड़ियों के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बजाय कैजुअल प्लेइंग एग्रीमेंट साइन किया है। इनमें पूर्व कप्तान केन विलियमसन का नाम भी शामिल है। उनके अलावा फिन एलन, डेवन कॉनवे, लॉकी फर्ग्युसन और टिम साइफर्ट का नाम शामिल है, जो 2025-26 के सत्र में न्यूजीलैंड के लिए खेलेंगे, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के इतर इस कैजुअल प्लेइंग एग्रीमेंट्स को बनाने का मकसद ये है कि खिलाड़ी नेशनल टीम के लिए बड़े टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध रहें और दुनिया की अलग-अलग टी20 लीग्स में खेलते रहे।

कैजुअल प्लेइंग एग्रीमेंट सिस्टम सुनिश्चित करता है कि ये खिलाड़ी न्यूजीलैंड की टीम के हाई परफॉर्मेंस सिस्टम का हिस्सा बने रहें, जहां उन्हें कोचिंग, मेडिकल फैसिलिटी और मानसिक कौशल सहायता के साथ-साथ जिम और क्रिकेट सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त हो। कैजुअल प्लेइंग एग्रीमेंट के लिए पात्र होने के लिए, खिलाड़ियों को ब्लैककैप्स के आगामी आईसीसी टी20 विश्व कप अभियान के लिए प्रतिबद्ध होना आवश्यक था, जिसमें फरवरी और मार्च में भारत में होने वाले टूर्नामेंट से पहले एक निश्चित संख्या में सीरीज और मैचों के लिए उपलब्ध रहना भी शामिल था।