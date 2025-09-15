5 players including Kane Williamson agreed terms to play for New Zealand Cricket Team under casual playing agreements केन विलियमसन समेत 5 खिलाड़ियों ने चुना 'कैजुअल एग्रीमेंट', न्यूजीलैंड के लिए खेलेंगे; मगर..., Cricket Hindi News - Hindustan
5 players including Kane Williamson agreed terms to play for New Zealand Cricket Team under casual playing agreements

केन विलियमसन समेत 5 खिलाड़ियों ने चुना 'कैजुअल एग्रीमेंट', न्यूजीलैंड के लिए खेलेंगे; मगर...

केन विलियमसन समेत न्यूजीलैंड के 5 खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बजाय कैजुअल एग्रीमेंट को चुना है। विलियमसन, फिन एलन, लॉकी फर्ग्यूसन, टिम साइफर्ट और डेवन कॉनवे न्यूजीलैंड के लिए खेलेंगे, मगर हर मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। 

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 09:15 AM
न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक नए बदलाव की शुरुआत की है। बोर्ड ने टीम के पांच बड़े खिलाड़ियों के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बजाय कैजुअल प्लेइंग एग्रीमेंट साइन किया है। इनमें पूर्व कप्तान केन विलियमसन का नाम भी शामिल है। उनके अलावा फिन एलन, डेवन कॉनवे, लॉकी फर्ग्युसन और टिम साइफर्ट का नाम शामिल है, जो 2025-26 के सत्र में न्यूजीलैंड के लिए खेलेंगे, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के इतर इस कैजुअल प्लेइंग एग्रीमेंट्स को बनाने का मकसद ये है कि खिलाड़ी नेशनल टीम के लिए बड़े टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध रहें और दुनिया की अलग-अलग टी20 लीग्स में खेलते रहे।

कैजुअल प्लेइंग एग्रीमेंट सिस्टम सुनिश्चित करता है कि ये खिलाड़ी न्यूजीलैंड की टीम के हाई परफॉर्मेंस सिस्टम का हिस्सा बने रहें, जहां उन्हें कोचिंग, मेडिकल फैसिलिटी और मानसिक कौशल सहायता के साथ-साथ जिम और क्रिकेट सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त हो। कैजुअल प्लेइंग एग्रीमेंट के लिए पात्र होने के लिए, खिलाड़ियों को ब्लैककैप्स के आगामी आईसीसी टी20 विश्व कप अभियान के लिए प्रतिबद्ध होना आवश्यक था, जिसमें फरवरी और मार्च में भारत में होने वाले टूर्नामेंट से पहले एक निश्चित संख्या में सीरीज और मैचों के लिए उपलब्ध रहना भी शामिल था।

केन विलियमसन को छोड़कर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए खुद को उपलब्ध नहीं बताया है, सभी खिलाड़ी न्यूजीलैंड की टीम की आगामी टी20आई होम सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ चयन के लिए उपलब्ध होंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सीईओ स्कॉट वेनिंक ने कहा कि टी20 विश्व कप वर्ष में ये कैजुअल एग्रीमेंट्स उचित थे। उन्होंने कहा, "इस तरह के शिखर आयोजन के मद्देनजर हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि हमारे सर्वश्रेष्ठ टी-20 खिलाड़ी टूर्नामेंट के लिए शामिल होने के लिए तैयार और उपलब्ध रहें।"

Kane Williamson Devon Conway
