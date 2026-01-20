5 मैच, 5 जीत और 5 अलग-अलग हीरो, सुपरहिट रही है WPL में इस सीजन RCB की स्टोरी

Cricket Logo
WPL 2026 में आरसीबी ने अब तक 5 मैच खेले हैं और सभी 5 मैच जीते हैं और हैरानी की बात ये है कि टीम के लिए 5 अलग-अलग हीरो रहे हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि WPL के इस सीजन में RCB की स्टोरी सुपरहिट रही है।

Jan 20, 2026 05:41 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
WPL 2026: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल के चौथे सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने सबसे पहले प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई किया है। 2024 की चैंपियन टीम आरसीबी ने लगभग आधे सीजन के बाद ही प्लेऑफ्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। आरसीबी के खाते में 10 अंक हो गए हैं, जबकि अन्य किसी टीम के खाते में 5 अंक भी नहीं हैं। अब तक खेले सभी 5 मैचों में टीम को जीत मिली है और हैरानी की बात ये है कि इन 5 मैचों में 5 अलग-अलग हीरो भी हमें देखने को मिले हैं। कुलमिलाकर आरसीबी की स्टोरी इस सीजन भी सुपरहिट नजर आ रही है।

डब्ल्यूपीएल 2026 के पहले मैच में नडीन डिक्लर्क प्लेयर ऑफ द मैच रही थीं। उन्होंने 44 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 63 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई थी। वह इस सीजन आरसीबी की पहली हीरो थीं। दूसरे मैच में ओपनर ग्रेस हैरिस का तूफान हमें देखने को मिला था, जिन्होंने 40 गेंदों में 10 चौके और 5 छक्कों की मदद से 85 रनों की पारी खेली थी। 212.50 का उनका स्ट्राइक रेट था। इस सीजन आरसीबी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वालीं वे दूसरी क्रिकेटर थीं।

आरसीबी के लिए इस सीजन तीसरे मैच में तीसरी हीरो राधा यादव थीं, जिन्होंने 47 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 66 रनों की पारी खेली थी। उनका स्ट्राइक रेट 140.43 का था। इस परफॉर्मेंस के लिए वे प्लेयर ऑफ द मैच रही थीं। चौथी हीरी टीम के लिए चौथे मैच में खुद कप्तान स्मृति मंधाना थीं, जो वुमेंस प्रीमियर लीग में सबसे पहले शतक जड़ने वाली भारतीय बल्लेबाज बनने से महज 4 रन से चूक गई थीं। उन्होंने 61 गेंदों में 13 चौके और 3 छक्कों की मदद से 96 रनों की पारी खेली। 157.38 का उनका स्ट्राइक रेट था। वे प्लेयर ऑफ द मैच बनी थीं। वहीं, अब पांचवें मैच में गौतमी नाइक असली नायक बनीं, जिन्होंने 73 रन 55 गेंदों में ठोके। उनकी पारी में 7 चौके और एक छक्का शामिल था। गौतमी इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहीं। इस तरह 5 मैचों में 5 अलग-अलग हीरो यानी प्लेयर ऑफ द मैच हमें आरसीबी की ओर से देखने को मिले हैं।

