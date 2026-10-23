ODI क्रिकेट के इतिहास में चेज हुए 5 सबसे बड़े टारगेट, श्रीलंका ने 22 दिन में तोड़ा भारत का रिकॉर्ड

SL vs ENG ट्राई सीरीज मुकाबले में उस समय इतिहास रचाा गया, जब श्रीलंका ने 430 रनों का विशाल टारगेट आखिरी यानी 50वें ओवर में चेज कर डाला। यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में चेज किया गया दूसरा सबसे बड़ा टारगेट है।

श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड ट्राई सीरीज का तीसरा मुकाबला रिकॉर्डतोड़ रहा। हैरी ब्रूक के दोहरे शतक के दम पर इंगलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 429 रन बोर्ड पर लगे। ब्रूक का यह दोहरा शतक कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। वह वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज डबल सेंचुरी पूरी करने वाले बल्लेबाज बने। वहीं क्रिस गेल के बाद वह टेस्ट में तिहरा शतक, वनडे में दोहरा शतक और टी20 में शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। हालांकि उनकी इस डबल सेंचुरी पर श्रीलंका ने पानी फेर दिया। 49.5 ओवर में लंका ने इस स्कोर को चेज कर डाला। यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में चेज किया गया दूसरा सबसे बड़ा टारगेट है।

श्रीलंका ने 22 दिनों में तोड़ा भारत का रिकॉर्ड शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पिछले महीने ही वेस्टइंडीज के खिलाफ 406 रनों का टारगेट चेज किया था। उस मैच में कप्तान शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी ठोकी थी। उस समय वह वनडे क्रिकेट के इतिहास में चेज किया गया दूसरा सबसे बड़ा टारगेट बना था। यह कारनामा भारत ने 30 सितंबर 2026 को किया था। मगर 22 दिनों के अंदर श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 430 रनों का टारगेट चेज कर भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टीम इंडिया अब वनडे क्रिकेट के इतिहास में चेज किए 5 सबसे बड़े टारगेट की लिस्ट में तीसरे पायदान पर खिसक गई है।

साउथ अफ्रीका के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के नाम वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट चेज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 20 साल पहले उन्होंने जोहनसबर्ग में यह कारनामा किया था। 2006 में हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए मेजबानों के सामने 435 रनों का विशाल टारगेट रखा था। साउथ अफ्रीका ने इसे चेज कर इतिहास रचा था। पिछले 20 सालों से यह रिकॉर्ड अमर है। इस साल 2 टीमों ने 400 से अधिक रनों का टारगेट चेज किया, मगर यह वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया।

वनडे क्रिकेट के इतिहास में चेज किए गए 5 सबसे बड़े टारगेट 435 SA vs Aus जोबर्ग 2006

430 SL vs Eng रावलपिंडी 2026

406 Ind vs WI गुवाहाटी 2026

375 NED vs WI हरारे 2023 (सुपर ओवर में जीत)

372 SA vs Aus डरबन 2016