जसप्रीत बुमराह की वापसी के साथ भारतीय टीम में 5 बदलाव; IND vs NZ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड

IND vs NZ टेस्ट सीरीज का पहला मैच 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन के बेसिन रिज़र्व में होगा, जबकि भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच दूसरा रेड-बॉल मैच 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा।

19 नवंबर से इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2 मैच की टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। आइए इससे पहले भारतीय टीम पर एक नजर डालते हैं। न्यूजीलैंड दौरे पर टी20 और वनडे सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया की नजरें टेस्ट सीरीज पर भी कब्जा जमाने पर होगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारत को सीरीज के दोनों मैच जीतना जरूरी है। इसी वजह से कप्तान शुभमन गिल ने टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो वनडे से हटने का फैसला किया। गिल के अलावा टेस्ट टीम के कई और खिलाड़ी भी आखिरी दो वनडे के लिए उपलब्ध नहीं थे। भारतीय टेस्ट टीम पर नजर डालें तो जसप्रीत बुमराह की वापसी के साथ भारतीय टीम में 5 बदलाव हुए हैं।

सीरीज़ का पहला मैच 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन के बेसिन रिज़र्व में होगा, जबकि भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच दूसरा रेड-बॉल मैच 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा।

भारतीय टीम ने आखिरी टेस्ट सीरीज श्रीलंका में खेली थी, जिसमें मेजबानों क 1-0 से हराया था। श्रीलंका आखिर टेस्ट ड्रॉ कराने में कामयाब रहा था, जिसका नुकसान भारत को हुआ था।

भारत ने न्यूजीलैंड में होने वाली सीरीज के लिए पूरी टीम चुनी है और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे तेज गेंदबाज ऑलराउंडर के अलावा छह स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज़ों को भी टीम में शामिल किया है।न्यूजीलैंड में होने वाली सीरीज के लिए भारतीय टीम अच्छी तरह से बैलेंस्ड दिख रही है, लेकिन असली टेस्ट तब शुरू होगा जब गुरुवार को खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे। दरअसल, इस सीरीज के लिए चुने गए 16 भारतीय खिलाड़ियों में से सिर्फ तीन को ही न्यूजीलैंड में पहले टेस्ट मैच खेलने का अनुभव है।

बुमराह, आकाश, सुंदर, नीतीश और सुदर्शन चोट और फिटनेस से जुड़ी दिक्कतों की वजह से अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ भारत की पिछली टेस्ट सीरीज़ में नहीं खेल पाए थे, जबकि कंबोज को सीनियर पुरुष सिलेक्शन कमिटी ने नहीं चुना था।

न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टेस्ट टीम में हुए बदलावों की पूरी लिस्ट

IN: जसप्रीत बुमराह, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर

OUT: मानव सुथार, कुलदीप यादव, सरफराज खान, सारांश जैन, औकिब नबी