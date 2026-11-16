जसप्रीत बुमराह की वापसी के साथ भारतीय टीम में 5 बदलाव; IND vs NZ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड
IND vs NZ टेस्ट सीरीज का पहला मैच 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन के बेसिन रिज़र्व में होगा, जबकि भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच दूसरा रेड-बॉल मैच 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा।
19 नवंबर से इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2 मैच की टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। आइए इससे पहले भारतीय टीम पर एक नजर डालते हैं। न्यूजीलैंड दौरे पर टी20 और वनडे सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया की नजरें टेस्ट सीरीज पर भी कब्जा जमाने पर होगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारत को सीरीज के दोनों मैच जीतना जरूरी है। इसी वजह से कप्तान शुभमन गिल ने टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो वनडे से हटने का फैसला किया। गिल के अलावा टेस्ट टीम के कई और खिलाड़ी भी आखिरी दो वनडे के लिए उपलब्ध नहीं थे। भारतीय टेस्ट टीम पर नजर डालें तो जसप्रीत बुमराह की वापसी के साथ भारतीय टीम में 5 बदलाव हुए हैं।
सीरीज़ का पहला मैच 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन के बेसिन रिज़र्व में होगा, जबकि भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच दूसरा रेड-बॉल मैच 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा।
भारतीय टीम ने आखिरी टेस्ट सीरीज श्रीलंका में खेली थी, जिसमें मेजबानों क 1-0 से हराया था। श्रीलंका आखिर टेस्ट ड्रॉ कराने में कामयाब रहा था, जिसका नुकसान भारत को हुआ था।
भारत ने न्यूजीलैंड में होने वाली सीरीज के लिए पूरी टीम चुनी है और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे तेज गेंदबाज ऑलराउंडर के अलावा छह स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज़ों को भी टीम में शामिल किया है।न्यूजीलैंड में होने वाली सीरीज के लिए भारतीय टीम अच्छी तरह से बैलेंस्ड दिख रही है, लेकिन असली टेस्ट तब शुरू होगा जब गुरुवार को खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे। दरअसल, इस सीरीज के लिए चुने गए 16 भारतीय खिलाड़ियों में से सिर्फ तीन को ही न्यूजीलैंड में पहले टेस्ट मैच खेलने का अनुभव है।
बुमराह, आकाश, सुंदर, नीतीश और सुदर्शन चोट और फिटनेस से जुड़ी दिक्कतों की वजह से अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ भारत की पिछली टेस्ट सीरीज़ में नहीं खेल पाए थे, जबकि कंबोज को सीनियर पुरुष सिलेक्शन कमिटी ने नहीं चुना था।
न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टेस्ट टीम में हुए बदलावों की पूरी लिस्ट
IN: जसप्रीत बुमराह, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर
OUT: मानव सुथार, कुलदीप यादव, सरफराज खान, सारांश जैन, औकिब नबी
रिटेन: शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़
न्यूजीलैंड में दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें