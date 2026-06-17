इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में 5 बदलावों का ऐलान, ये 3 खिलाड़ी करने वाले हैं एकसाथ डेब्यू
न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में 5 बदलाव होने जा रहे हैं। 3 खिलाड़ी एकसाथ डेब्यू करने वाले हैं। नया नाम डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में जेम्स रे का शामिल हुआ है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की टीम को आज दूसरा टेस्ट मैच अपनी सरजमीं पर खेलना है। लंदन के ओवल में खेले जाने वाले इस टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में एक या दो नहीं, बल्कि 5 बदलाव होने वाले हैं। इनमें 3 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले हैं। डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में नया नाम विकेटकीपर जेम्स रे का जुड़ा है। इसके अलावा कौन-कौन से बदलाव होने वाले हैं और क्यों ये बदलाव होंगे? इसके बारे में जान लीजिए। ये मुकाबला आज यानी 17 जून से खेला जाना है।
इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में सीधे-सीधे दो बदलाव तो इसलिए होने थे, क्योंकि कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को ड्रॉप किया गया है। इसके पीछे की वजह यह है कि उन्हें नाइटक्लब कांड में जांच की वजह से अभी टीम से दूर रखा गया है। इसके अलावा तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन भी चोट की वजह से दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। ऐसे में उनकी जगह पर भी एक बदलाव होना है। इसके अलावा एक खिलाड़ी को टीम कॉम्बिनेशन और फॉर्म की वजह से ड्रॉप किया गया है, जो कि शोएब बशीर हैं।
वहीं, आखिरी समय पर विकेटकीपर बल्लेबाज जैमी स्मिथ ने दूसरे टेस्ट से अपना नाम वापस ले लिया है। इसके पीछे की वजह यह है कि वह दूसरे बच्चे के पिता बने हैं। इसी के चलते 22 वर्षीय जेम्स रे को विकेटकीपर के तौर पर डेब्यू करने का मौका मिलने वाला है। इसके अलावा जॉर्डन कॉक्स और सोनी बैकर भी इस टेस्ट के जरिए इंग्लैंड के लिए डेब्यू करेंगे। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की एंट्री प्लेइंग इलेवन में हो चुकी है। इसके अलावा एक बदलाव मैट फिशर को लेकर है, जो 2022 के बाद पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे।
इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन इस प्रकार है
जो रूट (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, सोनी बैकर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मैट फिशर, एमिलियो गाय, जेम्स रे (विकेटकीपर) और जोश टंग
कप्तान जो रूट के लिए है चुनौती
भले ही इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता है, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच से पहले इंग्लिश टीम के लिए बहुत ज्यादा चुनौती होगी। जो रूट कई सालों के बाद कप्तानी करने वाले हैं, जबकि उन्हें एक ऐसी टीम मिली है, जिसमें 3 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं और कई खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्हें बहुत कम अनुभव है। जोफ्रा आर्चर लंबे समय के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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