5 biggest Talking Points from India Asia Cup Squad Shubman Gill picked as Vice Captain Yashasvi Jaiswal suffer setback शुभमन गिल का खिला दिल, यशस्वी को लगा झटका; जानिए भारत के एशिया कप स्क्वॉड की 5 बड़ी बातें
5 biggest Talking Points from India Asia Cup Squad Shubman Gill picked as Vice Captain Yashasvi Jaiswal suffer setback

शुभमन गिल का खिला दिल, यशस्वी को लगा झटका; जानिए भारत के एशिया कप स्क्वॉड की 5 बड़ी बातें

India Squad for Asia Cup 2025: बीसीसीआई ने मंगलवार को एशिया कप 2025 के लिए भारत का स्क्वॉड घोषित कर दिया। 25 वर्षीय शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है। वहीं, ओपनर यशस्वी जायसवाल को झटका लगा।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 04:12 PM
बीसीसीआई ने मंगलवार को एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया। 15 सदस्यीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी। टी20 फॉर्मेट में एशिया कप का आयोजन 9 सितंबर से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होगा। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर चयन समिति ने कई अहम फैसले लिए हैं। जानिए, भारत के एशिया कप स्क्वॉड की 5 बड़ी बातें कौन-सी हैं?

शुभमन गिल का खिला दिल

25 वर्षीय शुममन गिल का दिल खिल गया। उनकी ना सिर्फ भारतीय टी20 टीम में वापसी हुई बल्कि उपकप्तान भी बनाया गया। वह टेस्ट टीम के कप्तान हैं। गिल ने अपना पिछला टी20 इंटरनेशनल मैच जुलाई 2024 में खेला था। उन्हें अक्षर पटेल की जगह उपकप्तानी मिली है। गिल की अगुवाई में भारत ने इंग्लैंड दौरे पर पांच टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई। उन्होंने सीरीज में सर्वाधिक 754 रन बनाए थे। चीफ सिलेक्टर अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''गिल ने इंग्लैंड दौरे पर हमारी उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया।''

यशस्वी को लगा झटका

सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को झटका लगा है। उन्हें एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय टीम में नहीं चुना गया। वह स्टैंडबाय प्लेयर होंगे। उन्होंने भी इंग्लैंड में प्रभावी प्रदर्शन किया था लेकिन सबसे छोटे फॉर्मेट की टीम में कमबैक नहीं कर सके। अगरकर ने यशस्वी को लेकर कहा कि वह दुर्भाग्यशाली रहे। यशस्वी ने भारत के लिए आखिरी टी20 मैच पिछले साल खेला था।

जसप्रीत बुमराह की वापसी

धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत की लंबे समय के बाद टी20 टीम में वापसी हुई है। वह आखिरी बार टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खेले थे।। बुमराह ने इंग्लैंड दौरे पर वर्कलोड मैनेज करने के चलते पांच से सिर्फ तीन टेस्ट खेले थे। एशिया कप के तुरंत बाद अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के होने के कारण बुमराह की उपलब्धता को लेकर कुछ संशय बना हुआ था। हालांकि, चयनकर्ताओं ने बुमराह को चुनने का फैसला किया।

जितेश शर्मा को मिला चांस

विकेटकीपर जितेश शर्मा को चांस मिला है। उन्हें ध्रुव जुरेल पर तरजीह दी गई है। वह दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज होंगे। जुरेल को स्टैंडबाय में रखा गया है। जितेश ने भारत के लिए अभी तक 9 टी20 मैच खेले हैं। वह बार आखिरी बार टी20 इंटरनेशनल मैच जनवरी 2024 में मैदान पर उतरे। उन्होंने आईपीएल 2025 में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सभी का ध्यान खींचा।

सैमसन के स्लॉट पर खतरा

संजू सैमसन के ओपनिंग स्लॉट पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल, विकेटकीपर-बल्लेबाज सैमसन ने पिछले कई मैचों में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग की है। हालांकि, गिल की वापसी के बाद सैमसन को बल्लेबाजी क्रम में नीचे उतारा जा सकता है या फिर उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ा सकता है। अगरकर ने कहा कि टीम प्रबंधन दुबई की परिस्थितियों के आधार पर सलामी जोड़ी पर फैसला लेगा।

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन, हर्षित राणा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव।