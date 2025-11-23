Cricket Logo
भारतीय वनडे टीम की 5 बड़ी बातें, कोहली-रोहित मौजूद; जडेजा-पंत और ऋतुराज की वापसी

संक्षेप:

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम में ऋतुराज गायकवाड़ और ऋषभ पंत की वापसी हुई है। बुमराह और सिराज को आराम दिया गया है, जबकि कोहली और रोहित को स्क्वॉड में जगह दी गई है।

Sun, 23 Nov 2025 08:30 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी है। अफ्रीका सीरीज के लिए कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, जबकि कई पुराने खिलाड़ियों की वापसी हुई है। नियमित कप्तान शुभमन गिल के कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगने के कारण सीरीज से बाहर होने के बाद राहुल को टीम की बागडोर सौंपी गई। यहां जानिए भारतीय वनडे स्क्वॉड से जुड़ी 5 सबसे बड़ी बातें।

केएल राहुल नए कप्तान

वनडे में भारत के पहली पसंद के विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आने वाली वनडे सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया है। नियमित कप्तान शुभमन गिल और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर चोटों के कारण सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे। राहुल इस सीरीज में विशेषज्ञ बल्लेबाज और विकेटकीपर की दोहरी भूमिका निभाएंगे।

रोहित और कोहली स्क्वॉड में बरकरार

भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को आगामी दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए टीम में चुना गया है। हाल ही में कई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कोहली-रोहित वनडे में ज्यादा समय तक खेल नहीं पाएंगे। हालांकि चयनकर्ताओं का ये कदम भी दर्शाता है कि चयनकर्ता 2027 वनडे विश्व कप की रणनीतिक तैयारियों के तहत इन दिग्गजों को भी टीम संयोजन में बनाए रखना चाहते हैं। अनुभवी रोहित शर्मा और विराट कोहली बैटिंग डिपार्टमेंट में मुख्य भूमिका निभाएंगे।

ऋषभ पंत की वापसी

विकेटकीपर ऋषभ पंत की वनडे टीम में वापसी हुई है। पंत के टीम में शामिल होने के बावजूद ध्रुव जुरेल अपनी जगह बनाए रखेंगे। पंत ने अपनी आखिरी वनडे पारी अगस्त 2024 में खेली थी, जिसके बाद वह चोटों से जूझ रहे थे। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान पैर की चोट के बाद से वह लगभग 15 महीने तक वनडे टीम से बाहर रहे। इस सीरीज में उनके प्रदर्शन पर सभी की निगाहें होंगी कि वह कितनी जल्दी अपनी पुरानी लय और फिटनेस हासिल कर पाते हैं।

ऋतुराज गायकवाड़ और नितीश कुमार रेड्डी को मौका

शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर दोनों के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सिलेक्टर्स ने 15 मेंबर वाली टीम में तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ को चुना है। गायकवाड़ हाल के दिनों में घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं। इस खिलाड़ी ने हाल में राजकोट में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ अनौपचारिक वनडे सीरीज में भारत ए की ओर से प्रभावशाली प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा।

तीन मैचों में गायकवाड़ ने 117, नाबाद 68 और 25 रनों की पारिया खेलीं। उन्हें इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि गिल और उप कप्तान श्रेयस अय्यर दोनों ही चोट से उबर रहे हैं। गायकवाड़ अब तक छह वनडे खेल चुके हैं और उनका आखिरी वनडे 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ था हार्दिक पांड्या के उपलब्ध नहीं होने की वजह से नीतीश रेड्डी अपनी जगह बनाए रखेंगे।

बुमराह-सिराज करेंगे आराम

मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2023 विश्व कप फाइनल (अहमदाबाद) के बाद अब भी वनडे में वापसी के लिए इंतजार करना होगा। वह इस समय दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। उन्हें कार्यभार प्रबंधन के तहत आराम दिया गया है। बुमराह हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय में खेले थे।

वह उस राष्ट्रीय टीम का भी हिस्सा थे जो दुबई में एशिया कप और वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैच की घरेलू टेस्ट सीरीज में खेली थी। सिराज को भी कोलकाता और गुवाहाटी में दो टेस्ट खेलने के बाद आराम दिया गया है। वनडे सीरीज में भारत के पास केवल तीन फ्रंटलाइन पेसर - अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, क्योंकि दो मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद सिराज और जसप्रीत बुमराह पर विचार नहीं किया गया है।

भारत की वनडे टीम:

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल।

