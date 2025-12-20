Cricket Logo
T20 World Cup 2026 सिलेक्शन में BCCI ने किए 5 बड़े धमाके, जिनसे दहल गया भारतीय क्रिकेट

संक्षेप:

T20 World Cup 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। आप जान लीजिए कि इस सिलेक्शन की कौन सी 5 बड़ी बातें रहीं, जिन्हें देखकर हर कोई चौंक गया। उपकप्तान शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया गया है। अक्षर उपकप्तान होंगे। 

Dec 20, 2025 02:55 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
T20 World Cup 2026 और इससे पहले जनवरी 2026 में खेली जाने वाली पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने शनिवार 20 दिसंबर की दोपहर को टीम की घोषणा की, जिसका चयन सिलेक्टर्स ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर किया था। टीम की घोषणा के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन आप जान लीजिए कि इस सिलेक्शन की कौन सी 5 बड़ी बातें रहीं, जिन्हें देखकर हर कोई चौंक गया।

1. गिल बाहर

भारत की पिछली दो टी20 सीरीज और उससे पहले टी20 एशिया कप में टी20 टीम के वाइस कैप्टन रहे शुभमन गिल टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम का हिस्सा नहीं हैं। उनसे उपकप्तानी छीन ली गई है। इसके पीछे का कारण है कि वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खराब फॉर्म से गुजर रहे थे।

2. अक्षर वाइस कैप्टन

टी20 एशिया कप 2025 से पहले भारत की टी20 टीम के उपकप्तान अक्षर पटेल ही थे और अब टी20 विश्व कप 2026 के लिए भी उपकप्तान अक्षर पटेल हैं, क्योंकि शुभमन गिल बाहर हैं। अक्षर पटेल साउथ अफ्रीका के खिलाफ बीमार होने की वजह से आखिरी के मैचों में नहीं खेले, लेकिन वे अगली सीरीज और टी20 विश्व कप के लिए फिट हो जाएंगे।

3. ईशान की वापसी

एशिया कप 2025 से ही टीम इंडिया के विकेटकीपर के तौर पर ज्यादातर मैचों में जितेश शर्मा खेले थे, लेकिन अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम में वे नहीं हैं। सिलेक्टर्स ने ईशान किशन पर भरोसा जताया है, जो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं। ईशान किशन की कई साल बाद टीम में वापसी हुई है।

4. फिनिशर रिंकू सिंह की वापसी

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम में रिंकू सिंह को जगह नहीं मिली थी, लेकिन नए कॉम्बिनेशन को ट्राई करने के लिए सिलेक्टर्स ने रिंकू सिंह को टी20 विश्व कप 2026 के लिए चुना है। जितेश शर्मा की जगह उनको मौका दिया गया है, क्योंकि वे दमदार फिनिशर हैं।

5. जितेश शर्मा बाहर

टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए चुनी गई टीम में विकेटकीपर जितेश शर्मा नहीं हैं। उन्हें फिनिशर और विकेटकीपर के तौर पर कुछ मौके मिले, जिनमें उन्होंने ठीक-ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन कॉम्बिनेशन की वजह से उनको बाहर किया गया, क्योंकि पहले विकेटकीपर संजू सैमसन होंगे। अगर वे नहीं खेलेंगे तो दूसरे विकेटकीपर ओपनर के ही तौर पर ईशान किशन होंगे। सैमसन के चोटिल होने या आउट ऑफ फॉर्म होने पर उन्हीं के जैसा विकेटकीपर ओपनर खेलेगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ नहीं होगी।

