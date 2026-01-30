टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले 5 बैटर, जानिए लिस्ट में कितने भारतीय
टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम है। दिलचस्प बात यह है कि वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे तेज शतकों की टॉप-5 लिस्ट में क्रिस गेल का नाम दो बार शामिल है। जानिए सबसे तेज शतक लगाने वाले सभी पांच खिलाड़ियों के बारे में।
टी20 वर्ल्ड कप का रोमांच जल्द ही शुरू होने वाला है। इस साल यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। क्रिकेट के इस सबसे छोटे प्रारूप में शतकीय पारी खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। सबसे कम गेंदों में यह कारनामा करना खिलाड़ी की विस्फोटक बल्लेबाजी को दिखाता है। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम है। दिलचस्प बात यह है कि वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे तेज शतकों की टॉप-5 लिस्ट में क्रिस गेल का नाम दो बार शामिल है। हालांकि, भारतीय प्रशंसकों के लिए यह थोड़ा निराशाजनक हो सकता है कि अब तक के टॉप-5 सबसे तेज शतकवीरों की सूची में एक भी भारतीय बल्लेबाज का नाम शामिल नहीं है।
इस सूची में शीर्ष पर काबिज क्रिस गेल ने 2016 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में मात्र 47 गेंदों पर शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इस पारी में गेल ने 11 छक्के लगाए थे। इस सूची में दूसरा स्थान भी गेल के ही नाम है, जिन्होंने 2007 के पहले टी20 वर्ल्ड कप के उद्घाटन मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मात्र 50 गेंदों में शतक पूरा किया था। क्रिस गेल द्वारा लगाया गया यह शतक टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास का पहला शतक भी था। तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम हैं, जिन्होंने 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ पल्लेकेले में मात्र 51 गेंदों में शतक जड़ दिया था। उन्होंने 123 रनों की शानदार पारी खेली थी। दक्षिण अफ्रीका के रायली रूसो सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ सिडनी में 52 गेंदों में अपना शतक पूरा कर दक्षिण अफ्रीका के लिए वर्ल्ड कप में पहला शतक लगाने वाले बैटर बने थे। पांचवें स्थान पर पाकिस्तान के अहमद शहजाद हैं। 2014 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 58 गेंदों में शतक जड़ा था।
हालांकि वर्तमान में कोई भी भारतीय खिलाड़ी इस रिकॉर्ड लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन इस साल टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव जैसे आक्रामक बल्लेबाजों से काफी उम्मीदें हैं। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह की फॉर्म में ये भारतीय खिलाड़ी हैं, वे इस साल क्रिस गेल के 47 गेंदों के रिकॉर्ड को चुनौती दे सकते हैं। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस जैसे धुरंधर भी इस साल अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से इस सूची में अपना नाम दर्ज कराने की क्षमता रखते हैं। आगामी मैचों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई बल्लेबाज इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़कर नया 'सिक्सर किंग' बन पाता है।
टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-5 बैटर
• 1. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) — 47 गेंद, बनाम इंग्लैंड (2016)
• 2. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) — 50 गेंद, बनाम दक्षिण अफ्रीका (2007)
• 3. ब्रेंडन मैकुलम (न्यूजीलैंड) — 51 गेंद, बनाम बांग्लादेश (2012)
• 4. राइली रूसो(दक्षिण अफ्रीका) — 52 गेंद, बनाम बांग्लादेश (2022)
• 5. अहमद शहजाद (पाकिस्तान) — 58 गेंद, बनाम बांग्लादेश (2014)