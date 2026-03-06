499 रन और 34 छक्के; गेंदबाजों की आई शामत, IND vs ENG सेमीफाइनल में लगी रिकॉर्ड्स की झड़ी
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल में कुल 34 छक्के लगे और दोनों टीमों ने मिलकर 499 रन बनाए। इस दौरान एक से एक बड़ा रिकॉर्ड टूटा। आईए एक नजर IND vs ENG सेमीफाइनल में बने रिकॉर्ड्स पर डालते हैं-
सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने इंग्लैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल में 7 रनों से हराकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बना ली है। भारत का इंग्लैंड के खिलाफ जीत का अंतर भले ही कम दिख रहा हो, मगर दोनों टीमों ने मिलकर जो वानखेड़े स्टेडियम में रनों की बौछार की है, वो लंबे समय तक याद रहने वाली है। भारत-इंग्लैंड ने मिलकर इस मैच में कुल 499 रन बनाए, जिसमें 34 छक्के शामिल थे। भारत की तरफ से संजू सैमसन 89 रनों के साथ हाईएस्ट स्कोरर रहे, वहीं इंग्लैंड के लिए जैकब बेथल ने शतक जड़ा। आईए एक नजर IND vs ENG सेमीफाइनल में बने रिकॉर्ड्स पर डालते हैं-
- भारत का 253/7 का स्कोर T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी टीम का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है और टूर्नामेंट में किसी नॉकआउट गेम में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। भारत से पहले टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट में सिर्फ एक ही टीम 200 रन का आंकड़ा पार कर पाई है और वह वेस्टइंडीज है। वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2012 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 205 रन बनाए थे।
- T20 क्रिकेट में भारत का यह 6ठा 250+ स्कोर है, जो किसी भी टीम द्वारा सबसे ज्यादा बार बनाया गया स्कोर है। आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद के पांच बार 250 से अधिक रन बनाए हैं। वहीं यह 2026 में T20I में भारत का तीसरा 250+ टोटल है।
- इस मैच में दोनों टीमों ने मिलाकर 499 रन बनाए - भारत ने 253 और इंग्लैंड ने 246 रन बनाए। यह T20 इंटरनेशनल में एक मैच में दोनों टीमों द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा टोटल है। साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज ने 2023 में एक मैच में 517 रन बनाए थे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
- T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का यह दोनों टीमों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा टोटल है। इससे पहले 2016 में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ने एक मैच में 459 रन बनाए थे।
- 246/7 इंग्लैंड का स्कोर भारत के खिलाफ T20I का सबसे बड़ा टोटल है, जिसने 2016 में लॉडरहिल में वेस्ट इंडीज के 245/6 के टोटल को पीछे छोड़ दिया।
- T20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक भारत ने 88 छक्के लगाए हैं, जो किसी भी T20 कॉम्पिटिशन में किसी टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं। उन्होंने 2025 में घर पर ट्राई-सीरीज में जिब्राल्टर और तुर्की के खिलाफ बुल्गारिया के 78 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
- T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भारत से पहले वेस्टइंडीज के नाम था। वेस्टइंडीज ने इसी एडिशन में 76 छक्कें लगाए थे।
- IND vs ENG मैच में 34 छक्के लगे - जिसमें 19 भारत के और 15 इंग्लैंड के थे - जो T20 वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में अब तक का सबसे ज्यादा छक्के हैं। इससे पहले वानखेड़े में ही वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच हुए मैच में 31 छक्के लगे थे।
- इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशिद T20I क्रिकेट में अभी तक 203 छक्के खा चुके हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आदिल रशिद T20I में 200 से अधिक छक्के खान वाले पहले गेंदबाज बने हैं।
- आदिल रशिद ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में 18 छक्के दिए हैं - यह T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में किसी खिलाड़ी द्वारा दिए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं। हार्दिक पांड्या को भी अभी तक इस एडिशन में इतने ही छक्के पड़ चुके हैं। जोफ्रा आर्चर इस एडिशन में 17 छक्के खाकर लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं।
- जोफ्रा आर्चर के खिलाफ भारत ने 7 छक्के लगाए, जो T20 वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में किसी भी बॉलर के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2007 में डरबन में भारत के खिलाफ और जेवियर डोहर्टी ने 2012 में कोलंबो RPS में वेस्ट इंडीज के खिलाफ छह छक्के दिए थे।
- जैकब बेथेल ने अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 19 गेंदें लीं - जो T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट मुकाबले में सबसे तेज अर्धशतक है। बेथेल ने कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ फिन एलन के रिकॉर्ड की बराबरी की।
- यह T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए सबसे तेज अर्धशतक भी है, जिसने इस टूर्नामेंट की शुरुआत में कोलकाता में इटली के खिलाफ विल जैक के 21 गेंदों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।
- बेथेल का 105 रन का स्कोर T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट गेम में सबसे बड़ा स्कोर है, इससे पहले ईडन गार्डन्स में फिन एलन ने नाबाद 100 रन बनाए थे। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला फर्स्ट क्लास, लिस्ट A और T20 शतक बनाने वाले पहले बैट्समैन बने।
- यह टी20 वर्ल्ड कप में सिर्फ तीसरा शतक है जो हार में आया, इससे पहले 2007 में जोबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्रिस गेल ने 117 रन बनाए थे और 2026 में चेन्नई में न्यूजीलैंड के खिलाफ युवराज समरा ने 110 रन बनाए थे।
- वरुण चक्रवर्ती के 64 रन T20 वर्ल्ड कप मैच में दूसरा सबसे महंगा स्पेल है; सौरभ नेत्रवलकर ने टूर्नामेंट में पहले वानखेड़े में भारत के खिलाफ 65 रन दिए थे, जबकि सनथ जयसूर्या ने भी 2007 में जोबर्ग में पाकिस्तान के खिलाफ 64 रन दिए थे। यह T20I में भारत के लिए दूसरा सबसे महंगा स्पेल है।
