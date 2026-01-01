15 गेंद में 47 रन, 6 छक्के और 313.33 का स्ट्राइक रेट... शेरफन रदरफोर्ड ने खोले गेंदबाजों के धागे
SA20 के एक मैच में शेरफन रदरफोर्ड ने एमआई केपटाउन टीम के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। 313 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की और सिर्फ छक्कों में डील की। लगातार 4 छक्कों समेत 6 छक्के पारी में लगाए।
SA20 के 8वें लीग मैच में वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर शेरफन रदरफोर्ड का तूफान देखने को मिला। एमआई केपटाउन टीम के गेंदबाजों के शेरफन रदरफोर्ड ने धागे खोल दिए। इसकी शुरुआत युवा बल्लेबाज और बेबी एबी डिविलियर्स कहे जाने वाले डेवाल्ड ब्रेविस ने की थी। ब्रेविस ने 13 गेंदों में एक चौके और 4 छक्कों की मदद से 36 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 277 के करीब था, लेकिन शेरफन रदरफोर्ड का स्ट्राइक रेट 313 से भी ज्यादा का था। उन्होंने सिर्फ छक्कों में डील की। अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक शेरफन रदरफोर्ड ने 6 छक्कों के दम पर पहुंचाया।
शेरफन रदरफोर्ड ने 15 गेंद में 47 रन ठोक दिए, जिसमें 6 लंबे-लंबे छक्के शामिल थे। एक भी चौका उनकी पारी में देखने को नहीं मिला। 313.33 का स्ट्राइक रेट उनका इस पारी में था। लगातार चार छक्के भी इस पारी में शेरफन रदरफोर्ड के बल्ले से देखने को मिले। इतना ही नहीं, जब गेंदबाजी करने आए तो शेरफन रदरफोर्ड ने 4 विकेट भी झटक लिए। इस तरह उनको बिना किसी अगर-मगर के प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, क्योंकि अपनी टीम प्रिटोरिया कैपिटल्स को पहले तो 220 के स्कोर तक पहुंचाया, जो एक समय पर 200 के आसपास पहुंचती नजर आ रही थी और बाद में एमआई केपटाउनको धराशायी भी करने में हाथ बटाया।
केशव महाराज की कप्तानी वाली टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। 4 रन पर पहला विकेट गिरा और 37 रन पर दूसरा, लेकिन इस सबके बीच बाकी बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी की। 19 गेंदों में 22 रन विल स्मीड ने बनाए, जबकि 30 गेंदों में 45 रन शाई होप ने बनाए। 36 गेंदों में 60 रन विहान लुबे ने बनाए। शेरफन रदरफोर्ड ने 15 गेंदों में नाबाद 47 और ब्रेविस ने 36 रन बनाए। कगिसो रबाडा को दो विकेट मिले। 220 रन 5 विकेट खोकर प्रिटोरिया कैपिटल्स ने बनाए। इसके जवाब एमआई केपटाउन टीम 14.2 ओवर में 135 रनों पर ढेर हो गई। 4 विकेट शेरफन रदरफोर्ड ने और 3 विकेट कप्तान केशव महाराज ने चटकाए। एमआई के लिए सबसे बड़ा स्कोर इस पारी में रयान रिकेल्टन ने बनाया, जो 17 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए। 28 रन रासी वैन डर डुसेन ने बनाए और 25 रन निकोलस पूरन बनाकर आउट हुए।
लगातार 6 छक्के
इस मुकाबले में लगातार 6 छक्के भी देखने को मिले। 18वें ओवर की आखिरी दो गेंदों पर प्रिटोरिया कैपिटल्स के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने दो छक्के जड़े, जबकि 19वें ओवर की पहली चार गेंदों पर शेरफन रदरफोर्ड ने लगातार 4 छक्के जड़ दिए। ब्रेविस ने कोर्बिन बॉश के खिलाफ लगातार 2 छक्के जड़े और रदरफोर्ड ने बेन ड्वारशियस को लगातार 4 छक्के मारे।