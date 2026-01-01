Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़47 runs in 15 balls with 6 sixes and a strike rate of 313 plus Sherfane Rutherford exposed MI Captown bowlers in SA20
15 गेंद में 47 रन, 6 छक्के और 313.33 का स्ट्राइक रेट... शेरफन रदरफोर्ड ने खोले गेंदबाजों के धागे

15 गेंद में 47 रन, 6 छक्के और 313.33 का स्ट्राइक रेट... शेरफन रदरफोर्ड ने खोले गेंदबाजों के धागे

संक्षेप:

SA20 के एक मैच में शेरफन रदरफोर्ड ने एमआई केपटाउन टीम के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। 313 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की और सिर्फ छक्कों में डील की। लगातार 4 छक्कों समेत 6 छक्के पारी में लगाए।

Jan 01, 2026 07:00 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
SA20 के 8वें लीग मैच में वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर शेरफन रदरफोर्ड का तूफान देखने को मिला। एमआई केपटाउन टीम के गेंदबाजों के शेरफन रदरफोर्ड ने धागे खोल दिए। इसकी शुरुआत युवा बल्लेबाज और बेबी एबी डिविलियर्स कहे जाने वाले डेवाल्ड ब्रेविस ने की थी। ब्रेविस ने 13 गेंदों में एक चौके और 4 छक्कों की मदद से 36 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 277 के करीब था, लेकिन शेरफन रदरफोर्ड का स्ट्राइक रेट 313 से भी ज्यादा का था। उन्होंने सिर्फ छक्कों में डील की। अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक शेरफन रदरफोर्ड ने 6 छक्कों के दम पर पहुंचाया।

शेरफन रदरफोर्ड ने 15 गेंद में 47 रन ठोक दिए, जिसमें 6 लंबे-लंबे छक्के शामिल थे। एक भी चौका उनकी पारी में देखने को नहीं मिला। 313.33 का स्ट्राइक रेट उनका इस पारी में था। लगातार चार छक्के भी इस पारी में शेरफन रदरफोर्ड के बल्ले से देखने को मिले। इतना ही नहीं, जब गेंदबाजी करने आए तो शेरफन रदरफोर्ड ने 4 विकेट भी झटक लिए। इस तरह उनको बिना किसी अगर-मगर के प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, क्योंकि अपनी टीम प्रिटोरिया कैपिटल्स को पहले तो 220 के स्कोर तक पहुंचाया, जो एक समय पर 200 के आसपास पहुंचती नजर आ रही थी और बाद में एमआई केपटाउनको धराशायी भी करने में हाथ बटाया।

केशव महाराज की कप्तानी वाली टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। 4 रन पर पहला विकेट गिरा और 37 रन पर दूसरा, लेकिन इस सबके बीच बाकी बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी की। 19 गेंदों में 22 रन विल स्मीड ने बनाए, जबकि 30 गेंदों में 45 रन शाई होप ने बनाए। 36 गेंदों में 60 रन विहान लुबे ने बनाए। शेरफन रदरफोर्ड ने 15 गेंदों में नाबाद 47 और ब्रेविस ने 36 रन बनाए। कगिसो रबाडा को दो विकेट मिले। 220 रन 5 विकेट खोकर प्रिटोरिया कैपिटल्स ने बनाए। इसके जवाब एमआई केपटाउन टीम 14.2 ओवर में 135 रनों पर ढेर हो गई। 4 विकेट शेरफन रदरफोर्ड ने और 3 विकेट कप्तान केशव महाराज ने चटकाए। एमआई के लिए सबसे बड़ा स्कोर इस पारी में रयान रिकेल्टन ने बनाया, जो 17 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए। 28 रन रासी वैन डर डुसेन ने बनाए और 25 रन निकोलस पूरन बनाकर आउट हुए।

लगातार 6 छक्के

इस मुकाबले में लगातार 6 छक्के भी देखने को मिले। 18वें ओवर की आखिरी दो गेंदों पर प्रिटोरिया कैपिटल्स के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने दो छक्के जड़े, जबकि 19वें ओवर की पहली चार गेंदों पर शेरफन रदरफोर्ड ने लगातार 4 छक्के जड़ दिए। ब्रेविस ने कोर्बिन बॉश के खिलाफ लगातार 2 छक्के जड़े और रदरफोर्ड ने बेन ड्वारशियस को लगातार 4 छक्के मारे।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
