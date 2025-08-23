46 Year OLD Imran Tahir Breaks T20 world record becomes oldest captain to Take five wicket haul equals Bhuvneshwar Kumar 46 साल की उम्र में ताहिर का तहलका, 'पंजा' मारकर तोड़ा टी20 वर्ल्ड रिकॉर्ड; भुवनेश्वर की कर ली बराबरी, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
46 साल की उम्र में ताहिर का तहलका, 'पंजा' मारकर तोड़ा टी20 वर्ल्ड रिकॉर्ड; भुवनेश्वर की कर ली बराबरी

Imran Tahir five-wicket haul: साउथ अफ्रीका के पूर्व स्पिनर इमरान ताहिर ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में 'पंजा' खोला। उन्होंने इतिहास रच दिया है। वह टूर्नामेंट में गुयाना अमेजन वॉरियर्स के कप्तान हैं।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 12:07 PM
साउथ अफ्रीका के पूर्व स्पिनर इमरान ताहिर के लिए उम्र महज एक नंबर है। वह 46 साल के होने के बावजूद क्रिकेट के मैदान पर तहलका मचा रहे हैं। ताहिर इन दिनों कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2025 में गुयाना अमेजन वॉरियर्स की कमान संभाल रहे हैं। उन्होंने टूर्नामेंट के नौवें मैच में एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स के खिलाफ कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 'पंजा' मारा। ताहिर ने अपने चार ओवर के स्पेल में 21 रन देकर पांच विकेट चटकाए और इतिहास रच डाला। उन्होंने ना सिर्फ अपने टी20 करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर डाला है।

दरअसल, ताहिर टी20 क्रिकेट में पांच विकेट हॉल लेने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान बन गए हैं। उन्होंने 46 साल और 148 दिन की उम्र में यह कारनामा अंजाम दिया। ताहिर ने मलावी के कप्तान मोअज्जम अली बेग का रिकॉर्ड तोड़ा है। मोअज्जम ने सितंबर 2024 में कैमरून के खिलाफ 'पंजा' खोला था। उन्होंने 1.5 ओवर में चार रन खर्च करने के बाद पांच विकेट हासिल किए थे। मोअज्जम फिलहाल 40 साल के हैं। वहीं, ताहिर टी20 क्रिकेट इतिहास में फाइफर लेने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं।

ताहिर ने टी20 करियर में पांचवीं बार फाइफर झटका। वह टी20 इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा फाइफर लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने भारत के अनुभवी पेसर भुवनेश्वर कुमार की बराबरी कर ली है। ताहिर, भुवी के अलावा श्रीलंका के पूर्व दिग्गज पेसर लसिथ मलिंगा, बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने भी पांच-पांच फाइफर झटके। टी20 में सर्वाधिक फाइफर का वर्ल्ड रिकॉर्ड नामीबिया के ऑलराउंडर डेविड विसे के नाम दर्ज है।

मैच की बात करें तो ताहिर के घातक 'पंजे' की बदौलत गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने 82 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की। गुयाना ने 211/3 का स्कोर खड़ा करने के बाद एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स को 15.2 ओवर में 128 रनों पर ढेर किया। फाल्कन्स के सात प्लेयर 15 का आंकड़ा नहीं छू सके। गुयाना के लिए ड्वेन प्रिटोरियस और रोमारियो शेफर्ड ने दो-दो विकेट लिए। ताहिर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

CPL Bhuvneshwar Kumar
