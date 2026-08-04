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श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के साथ जा रहे हैं ये 4 स्पिनर, चारों की है अलग-अलग खूबी

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में स्पिनर्स की काट निकालने के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट ने भी बड़ा फैसला लिया है। टीम में पहले से चार स्पिनर हैं, लेकिन साथ में अलग से चार स्पिनरों को नेट बॉलर के तौर पर ले जाया जा रहा है।

Team India Net Bowlers
भारत के नेट बॉलर्स श्रीलंका सीरीज के लिए

टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान भी कर दिया है। भारत की टीम में चार स्पिनर भी शामिल किए गए हैं, क्योंकि श्रीलंका की परिस्थितियां स्पिनर्स के अनूकूल होती हैं। बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट को टीम में शामिल किए गए अपने टॉप चार स्पिन गेंदबाजों पर भी शायद उतना भरोसा नहीं है। यही कारण है कि चार और स्पिनर श्रीलंका भारतीय टीम के साथ भेजे जा रहे हैं और चारों की खूबी भी अलग है।

अभी तक रिपोर्ट थी कि बीसीसीआई नेट बॉलर के तौर पर टीम इंडिया के साथ श्रीलंका हर्ष दुबे और तनुष कोटियान को भेजने वाली है, लेकिन अब क्रिकबज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसमें दो और नए नाम शामिल हो रहे हैं। इनमें एक है विपराज निगम का और दूसरा है शिवांग कुमार का। दोनों ने डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में इनका नाम भी हर्ष और कोटियान के साथ इस सीरीज के नेट बॉलर्स के तौर पर जोड़ा गया है। हर एक नेट स्पिनर अलग-अलग खूबी वाला है।

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ये है सभी स्पिनर्स की खूबी

हर्ष दुबे एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, जबकि तनुष कोटियान राइट आर्म ऑफ स्पिनर हैं। विपराज निगम राइट आर्म लेग स्पिन के लिए फेमस हैं, जबकि शिवांग कुमार लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन बॉलर हैं। वहीं, अगर भारत भारतीय टीम में शामिल स्पिन गेंदबाजों की करें तो इनमें रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार और सारांश जैन का नाम शामिल है। जडेजा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं। कुलदीप लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन चाइनामैन बॉलर हैं। मानव जडेजा जैसी विधा वाले स्पिनर हैं और सारांश ऑफ स्पिनर हैं।

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श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत की अपडेटेड टीम

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन और आकिब नबी।

*फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर

इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

15 से 19 अगस्त तक पहला टेस्ट गॉल में

23 से 27 अगस्त तक दूसरा टेस्ट कोलंबो में

इस टीम में जसप्रीत बुमराह भी थे, लेकिन चोट के कारण वह इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह आकिब नबी को मौका दिया गया है, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी कि पिछले दो सीजन में 100 से ज्यादा विकेट निकाले हैं।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
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