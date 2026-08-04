श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के साथ जा रहे हैं ये 4 स्पिनर, चारों की है अलग-अलग खूबी
श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में स्पिनर्स की काट निकालने के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट ने भी बड़ा फैसला लिया है। टीम में पहले से चार स्पिनर हैं, लेकिन साथ में अलग से चार स्पिनरों को नेट बॉलर के तौर पर ले जाया जा रहा है।
टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान भी कर दिया है। भारत की टीम में चार स्पिनर भी शामिल किए गए हैं, क्योंकि श्रीलंका की परिस्थितियां स्पिनर्स के अनूकूल होती हैं। बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट को टीम में शामिल किए गए अपने टॉप चार स्पिन गेंदबाजों पर भी शायद उतना भरोसा नहीं है। यही कारण है कि चार और स्पिनर श्रीलंका भारतीय टीम के साथ भेजे जा रहे हैं और चारों की खूबी भी अलग है।
अभी तक रिपोर्ट थी कि बीसीसीआई नेट बॉलर के तौर पर टीम इंडिया के साथ श्रीलंका हर्ष दुबे और तनुष कोटियान को भेजने वाली है, लेकिन अब क्रिकबज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसमें दो और नए नाम शामिल हो रहे हैं। इनमें एक है विपराज निगम का और दूसरा है शिवांग कुमार का। दोनों ने डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में इनका नाम भी हर्ष और कोटियान के साथ इस सीरीज के नेट बॉलर्स के तौर पर जोड़ा गया है। हर एक नेट स्पिनर अलग-अलग खूबी वाला है।
ये है सभी स्पिनर्स की खूबी
हर्ष दुबे एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, जबकि तनुष कोटियान राइट आर्म ऑफ स्पिनर हैं। विपराज निगम राइट आर्म लेग स्पिन के लिए फेमस हैं, जबकि शिवांग कुमार लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन बॉलर हैं। वहीं, अगर भारत भारतीय टीम में शामिल स्पिन गेंदबाजों की करें तो इनमें रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार और सारांश जैन का नाम शामिल है। जडेजा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं। कुलदीप लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन चाइनामैन बॉलर हैं। मानव जडेजा जैसी विधा वाले स्पिनर हैं और सारांश ऑफ स्पिनर हैं।
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत की अपडेटेड टीम
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन और आकिब नबी।
*फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर
इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल
15 से 19 अगस्त तक पहला टेस्ट गॉल में
23 से 27 अगस्त तक दूसरा टेस्ट कोलंबो में
इस टीम में जसप्रीत बुमराह भी थे, लेकिन चोट के कारण वह इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह आकिब नबी को मौका दिया गया है, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी कि पिछले दो सीजन में 100 से ज्यादा विकेट निकाले हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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