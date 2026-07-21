शिवम दुबे समेत इन 4 खिलाड़ियों का कट सकता है अगली वनडे सीरीज से पत्ता, इंग्लैंड में रहे हैं फ्लॉप
शिवम दुबे समेत 5 भारतीय खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनका अगली वनडे सीरीज से पत्ता कटने की संभावना है। ईशान किशन का नाम भी इनमें शामिल है, क्योंकि वे भी इंग्लैंड में बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं।
टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज को 2-1 से गंवाया है। सीरीज हारने के कई कारण हैं, लेकिन अगली वनडे सीरीज से पहले कुछ ऐसे नाम हैं, जिन पर गाज गिर सकती है। शिवम दुबे समेत चार ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें अगली वनडे सीरीज के लिए टीम से बाहर रखा जा सकता है। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का नाम भी इनमें शामिल है। हालांकि, उनके बाहर होने के चांस 50-50 हैं। इसके पीछा का कारण भी हम आपको बताएंगे।
1. शिवम दुबे
अगली वनडे सीरीज में निश्चित तौर पर जो नाम प्लेइंग इलेवन तो छोड़िए, स्क्वॉड में भी शामिल नहीं होगा, उनमें सबसे ऊपर शिवम दुबे होंगे। टी20 के खतरनाक ऑलराउंडर वनडे क्रिकेट में कभी भी अच्छे नहीं दिखे। ना गेंद से और न बल्ले से उन्होंने कोई खास योगदान दिया। यहां तक कि फील्डिंग भी उनकी उतनी अच्छी नहीं है। ऐसे में हार्दिक पांड्या और नितीश कुमार रेड्डी के लौटने पर उनका पत्ता कटना तय है।
2. वॉशिंगटन सुंदर
दूसरे नंबर पर जो नाम सभी के दिमाग में आता है कि वह बाहर हो जाएंगे, वह हैं ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर। वर्ल्ड कप 2027 को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक ही स्पिन ऑलराउंडर के साथ भारत आगे जा सकता है और वह अक्षर पटेल होंगे। हो सकता है कि हर्ष दुबे को कुछ मौके देकर ग्रूम किया जाए। वॉशिंगटन जब बल्लेबाजी करते हैं तो वे बल्लेबाज नहीं लगते और गेंदबाजी करते हैं तो पूरे गेंदबाज नहीं लगते। ऐसे में उनको भी बाहर किया जा सकता है।
3. गुरनूर बराड़
अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में डेब्यू करने वाले गुरनूर बराड़ को इंग्लैंड के खिलाफ भी वनडे सीरीज में मौका मिला। उन्होंने तीनों वनडे मैच इंग्लैंड में खेले और सभी में 60 से ज्यादा रन दिए। आखिरी मैच में तो 97 रन उन्होंने लुटाए। विकेट उनको 4 जरूर पहले दो मैचों में मिले, लेकिन इकॉनमी रेट ज्यादा रहा। इसके अलावा हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह फिट रहेंगे और प्रिंस यादव भी मिक्स में हैं। इसके अलावा मोहम्मद सिराज की भी वापसी हो सकती है तो बराड़ को बाहर किया जा सकता है।
4. ईशान किशन
ईशान किशन भी उस लिस्ट का हिस्सा हो सकते हैं, जिन्हें टीम से बाहर किया जा सकता है। भले ही उन्होंने नंबर चार पर दूसरे मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ शतक जड़ा था, लेकिन असल में वे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। अगर उन्हें बैकअप ओपनर और विकेटकीपर के रूप में देखा जा रहा है तो सही है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में उन्हें लाने की कोशिश है तो शायद टीम मैनेजमेंट गलती कर सकता है। ऐसे में किसी ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज के बारे में मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स सोच सकते हैं, जिन्होंने मिडिल ऑर्डर में रन बनाए हैं। ऋषभ पंत और संजू सैमसन विकल्प हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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