भारत की T20I टीम में 4 नए खिलाड़ियों को मिली जगह, टीम में होलसेल में हुए हैं बदलाव
जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारत की T20I टीम में 4 नए खिलाड़ियों को जगह मिली है। इतना ही नहीं, टीम में होलसेल में बदलाव देखने को मिले हैं। 23 से 26 जुलाई तक भारत को जिम्बाब्वे में 3 टी20आई मैच खेलने हैं।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। सिलेक्टर्स ने 15 सदस्यीय टीम इसी महीने होनी वाली 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल के लिए चुनी है। इस टीम में एक या दो नहीं, बल्कि कई बदलाव देखे गए है। हैरानी की बात यह है कि चार ऐसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है, जिनमें से 3 खिलाड़ियों को तो अभी इंटरनेशनल डेब्यू करना है। इसके अलावा एक खिलाड़ी ने पिछले ही महीने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा है।
दरअसल, जिम्बाब्वे में 23 से 26 जुलाई के बीच होने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने पहली बार टी20आई टीम में विकेटकीपर और ओपनर प्रभसिमरन सिंह, तेज गेंदबाज अशोक शर्मा और यश ठाकुर के अलावा ऑलराउंडर हर्ष दुबे को जगह दी है। इनमें हर्ष दुबे ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें दो वनडे इंटरनेशनल मैचों का अनुभव है, लेकिन यह दोनों मैच भी उन्होंने पिछले महीने खेले हैं, जबकि प्रभसिमरन, अशोक शर्मा और यश ठाकुर को अभी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करना है।
इन खिलाड़ियों को रखा है बाहर
बीसीसीआई के सिलेक्टर्स ने जिम्बाब्वे में 4 दिन में खत्म हो जाने वाली इस टी20 सीरीज के लिए जिन खिलाड़ियों को टी20 टीम से बाहर रखा है, उनमें सबसे बड़ा नाम विकेटकीपर बल्लेबाज और ओपनर संजू सैमसन का है। इसके अलावा ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर भी टीम से बाहर किए गए हैं। वहीं, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई भी टीम का हिस्सा नहीं हैं, जो इस समय इंग्लैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का हिस्सा हैं।
टीम में हुए कुल 6 बदलाव
सैमसन की जगह चयनकर्ताओं ने प्रभसिमरन सिंह को टीम में शामिल किया है, जबकि वॉशिंगटन सुंदर की जगह रिंकू सिंह को जगह फिर से दी गई है। अक्षर पटेल की जगह ऑलराउंडर हर्ष दुबे को टीम में मौका दिया गया है। अर्शदीप, हर्षित राणा और रवि बिश्नोई की जगह टीम में तेज गेंदबाज अशोक शर्मा और यश ठाकुर को शामिल किया गया और मयंक यादव भी टीम में वापस लौट आए हैं। इस तरह 6 बदलाव भारत की इस टीम में जिम्बाब्वे दौरे के लिए देखने को मिले हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सैमसन को ड्रॉप किया गया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स यह दावा भी कर रही हैं कि टी20 विश्व कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को रेस्ट दिया गया है।
भारत की टी20 टीम इस प्रकार है
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव और प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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