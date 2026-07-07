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भारत की T20I टीम में 4 नए खिलाड़ियों को मिली जगह, टीम में होलसेल में हुए हैं बदलाव

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारत की T20I टीम में 4 नए खिलाड़ियों को जगह मिली है। इतना ही नहीं, टीम में होलसेल में बदलाव देखने को मिले हैं। 23 से 26 जुलाई तक भारत को जिम्बाब्वे में 3 टी20आई मैच खेलने हैं।

भारत की T20I टीम में 4 नए खिलाड़ियों को मिली जगह, टीम में होलसेल में हुए हैं बदलाव

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। सिलेक्टर्स ने 15 सदस्यीय टीम इसी महीने होनी वाली 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल के लिए चुनी है। इस टीम में एक या दो नहीं, बल्कि कई बदलाव देखे गए है। हैरानी की बात यह है कि चार ऐसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है, जिनमें से 3 खिलाड़ियों को तो अभी इंटरनेशनल डेब्यू करना है। इसके अलावा एक खिलाड़ी ने पिछले ही महीने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा है।

दरअसल, जिम्बाब्वे में 23 से 26 जुलाई के बीच होने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने पहली बार टी20आई टीम में विकेटकीपर और ओपनर प्रभसिमरन सिंह, तेज गेंदबाज अशोक शर्मा और यश ठाकुर के अलावा ऑलराउंडर हर्ष दुबे को जगह दी है। इनमें हर्ष दुबे ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें दो वनडे इंटरनेशनल मैचों का अनुभव है, लेकिन यह दोनों मैच भी उन्होंने पिछले महीने खेले हैं, जबकि प्रभसिमरन, अशोक शर्मा और यश ठाकुर को अभी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करना है।

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इन खिलाड़ियों को रखा है बाहर

बीसीसीआई के सिलेक्टर्स ने जिम्बाब्वे में 4 दिन में खत्म हो जाने वाली इस टी20 सीरीज के लिए जिन खिलाड़ियों को टी20 टीम से बाहर रखा है, उनमें सबसे बड़ा नाम विकेटकीपर बल्लेबाज और ओपनर संजू सैमसन का है। इसके अलावा ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर भी टीम से बाहर किए गए हैं। वहीं, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई भी टीम का हिस्सा नहीं हैं, जो इस समय इंग्लैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का हिस्सा हैं।

टीम में हुए कुल 6 बदलाव

सैमसन की जगह चयनकर्ताओं ने प्रभसिमरन सिंह को टीम में शामिल किया है, जबकि वॉशिंगटन सुंदर की जगह रिंकू सिंह को जगह फिर से दी गई है। अक्षर पटेल की जगह ऑलराउंडर हर्ष दुबे को टीम में मौका दिया गया है। अर्शदीप, हर्षित राणा और रवि बिश्नोई की जगह टीम में तेज गेंदबाज अशोक शर्मा और यश ठाकुर को शामिल किया गया और मयंक यादव भी टीम में वापस लौट आए हैं। इस तरह 6 बदलाव भारत की इस टीम में जिम्बाब्वे दौरे के लिए देखने को मिले हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सैमसन को ड्रॉप किया गया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स यह दावा भी कर रही हैं कि टी20 विश्व कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को रेस्ट दिया गया है।

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भारत की टी20 टीम इस प्रकार है

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव और प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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