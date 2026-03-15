T20 WC सेमीफाइनल हारने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम ने 4 खिलाड़ियों को थमाई डेब्यू कैप
T20 World Cup 2026 का सेमीफाइनल हारने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम पहला मुकाबला खेलने उतरी है और टीम में एक या दो नहीं, बल्कि 4 खिलाड़ियों को डेब्यू कैप थमाई गई है। एक डेब्यू न्यूजीलैंड की टीम में भी हुआ है।
T20 World Cup 2026 का सेमीफाइनल हारने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम रविवार 15 मार्च को पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने उतरी। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के सामने वही टीम थी, जिसने उन्हें सेमीफाइनल में बुरी तरह हराकर बाहर किया था। हालांकि, साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन पूरी तरह बदली-बदली नजर आई, क्योंकि चार खिलाड़ियों ने तो एक साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में ही डेब्यू किया है। न्यूजीलैंड की ओर से भी एक डेब्यू देखने को मिला है।
दरअसल, जब साउथ अफ्रीका की टीम न्यूजीलैंड की मेजबानी में 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के पहले मैच में उतरी तो कप्तान केशव महाराज ने इस बात की जानकारी टॉस के दौरान दी कि चार खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर रहे हैं। टीम में सात ही ऐसे खिलाड़ी थे, जो पहले इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। हैरानी की बात ये है कि साउथ अफ्रीका की इस 15 सदस्यीय टीम में सिर्फ 3 ही खिलाड़ी ऐसे हैं, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वॉड में शामिल थे।
पहले बात डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की करें तो इनमें विकेटकीपर कॉनर एस्टरहुइजन, जॉर्डन हरमन, डियान फॉरेस्टर और नकोबानी मोकोएना हैं। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार कदम रखा है। वहीं, न्यूजीलैंड के लिए निक केली ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया है, जो पहले वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। इस तरह साउथ अफ्रीका की टीम तो एकदम नई नजर आ रही है।
बात करें अगर उन खिलाड़ियों की जो साउथ अफ्रीका के लिए टी20 विश्व कप खेले थे और इस टीम का भी हिस्सा हैं। उनमें केशव महाराज, जेसन स्मिथ और जॉर्ज लिंडे हैं। इनके अलावा बाकी के खिलाड़ी या तो नए हैं या फिर साउथ अफ्रीका के लिए पहले खेल चुके हैं। बड़े प्लेयर इसलिए उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट खेला है और अब आईपीएल में भी लगभग सभी खिलाड़ी नजर आने वाले हैं।
साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11: कॉनर एस्टरहुइजन (विकेटकीपर), जॉर्डन हरमन, टोनी डी ज़ोरज़ी, रुबिन हरमन, जेसन स्मिथ, डियान फॉरेस्टर, जॉर्ज लिंडे, गेराल्ड कोएत्ज़ी, केशव महाराज (कप्तान), नकोबानी मोकोएना और ओटनील बार्टमैन
न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11: डेवोन कॉनवे, टॉम लैथम (विकेटकीपर), टिम रॉबिन्सन, निक केली, बेवोन जैकब्स, जेम्स नीशम, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जकारी फॉक्स, कोल मैककॉन्ची, काइल जैमीसन और बेन सियर्स
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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