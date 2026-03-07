होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
टीम इंडिया पर T20 WC फाइनल में ये 4 श्राप, क्या आंकड़ों को पलट ट्रॉफी जीत पाएंगे सूर्या के शेर?

Mar 07, 2026 11:52 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टीम इंडिया को टी20 विश्व कप 2026 फाइनल जीतना है तो फिर चार श्रापों को तोड़ना होगा और आंकड़ों को पलटकर एक नया इतिहास लिखना होगा। अहमदाबाद में न्यूजीलैंड से भारत को खिताबी मैच में भिड़ना है।

T20 World Cup 2026 Final मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच रविवार 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट का खिताबी दावेदार शुरुआत से ही कहा जा रहा था और अब फाइनल से पहले भी टीम इंडिया फेवरेट है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया को अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी होगी और साथ में खिताब जीतकर चार श्राप भी तोड़ने होंगे, जो कि अभी तक नहीं टूटे हैं। कुछ तो ऐसे श्राप हैं, जो किसी भी टीम से नहीं टूटे हैं।

1. डिफेंडिंग चैंपियन नहीं बने चैंपियन

अब तक 9 बार टी20 वर्ल्ड कप खेला जा चुका है, लेकिन एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी टीम ने लगातार दो बार इस टूर्नामेंट को जीता हो। दो-दो बार वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और भारत ने खिताब जीता है, लेकिन कोई भी टीम लगातार दो बार खिताबी जीत टी20 विश्व कप में हासिल नहीं कर पाई है। अगर भारत ने इस बार टी20 विश्व कप का फाइनल जीता तो ये श्राप धुल जाएगा। 2024 का टी20 विश्व कप भारत ने जीता था। ऐसे में टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है।

2. होम टीम नहीं बनी चैंपियन

टी20 विश्व कप का 10वां एडिशन जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी होम टीम टी20 विश्व कप का फाइनल नहीं जीती है। श्रीलंका ने 2012 में फाइनल में जरूर जगह बनाई थी, लेकिन फाइनल में उन्हें वेस्टइंडीज से हार मिली थी। भारत दूसरा ऐसा देश है, जो अपनी मेजबानी में फाइनल में पहुंचा है, लेकिन जीतने पर ही वह श्राप टूटेगा कि किसी होम टीम ने टी20 विश्व कप जीता है। 2011 के वनडे विश्व कप को जीतकर ही भारत ने पहली बार उस होम टीम के विश्व चैंपियन बनने के श्राप को तोड़ा हुआ है।

3. रविवार को नहीं जीता वर्ल्ड कप

टीम इंडिया ने अब तक चार वर्ल्ड कप जीते हैं, जिनमें दो वनडे विश्व कप और दो टी20 विश्व कप शामिल हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि भारत ने कभी भी रविवार को टी20 विश्व कप फाइनल नहीं जीता है। भारत ने 1983 और 2011 का वनडे विश्व कप और 2024 का टी20 विश्व कप शनिवार को जीता है, जबकि 2007 का टी20 विश्व कप फाइनल सोमवार को जीता था। एक टी20 विश्व कप और एक वनडे विश्व कप फाइनल भारत रविवार को हार चुका है।

4. न्यूजीलैंड को नहीं हरा पाया भारत

टीम इंडिया पर एक और श्राप ये भी है कि भारतीय टीम टी20 विश्व कप के इतिहास में एक बार भी न्यूजीलैंड को नहीं हरा सकी है। अब तक तीन बार दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ है, जिसमें भारत को हार ही मिली है। 2007, 2016 और 2021 में न्यूजीलैंड ने टी20 विश्व कप में भारत को हराया हुआ है। ऐसे में इस श्राप को भी भारत के पास धुलने का मौका है, लेकिन इसके लिए जीत ही चाहिए होगी।

