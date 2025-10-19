Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़4 captains and 2 vice captain in Team India Playing XI for the 1st ODI Match vs Australia in Perth including Virat Rohit
कप्तान और उपकप्तानों से भरी पड़ी है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 4 दिग्गज हैं इंटरनेशनल कैप्टन

कप्तान और उपकप्तानों से भरी पड़ी है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 4 दिग्गज हैं इंटरनेशनल कैप्टन

संक्षेप: पर्थ में खेले जा रहे पहले वनडे मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में कप्तान और उपकप्तानों की भरमार है। चार कप्तान हैं और 2 उपकप्तान प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं। इन सभी को इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी या उपकप्तानी का अनुभव है।

Sun, 19 Oct 2025 01:48 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टीम इंडिया पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला खेल रही है। इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम में एक या दो नहीं, बल्कि 6 लीडर हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में या तो कप्तान रहे हैं या कप्तानी कर रहे हैं या फिर उपकप्तान हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि प्लेइंग इलेवन कप्तान और उपकप्तानों से भरी हुई है, क्योंकि 4 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी का अनुभव रखते हैं और दो खिलाड़ी ऐसे हैं, जो उपकप्तानी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

दरअसल, पर्थ वनडे मैच के लिए टीम इंडिया की जो प्लेइंग इलेवन में है, उसमें से विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल और शुभमन गिल को इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी का अनुभव है, जबकि अक्षर पटेल वाइस कैप्टन रहे हैं और अब वनडे टीम के वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर हैं। इस तरह कुल 6 खिलाड़ी कप्तानी या उपकप्तानी का अनुभव रखते हैं और प्लेइंग इलेवन में आधे से ज्यादा लीडर भरे हुए हैं। हालांकि, पर्थ वनडे मैच में टीम इंडिया की हालत अच्छी नहीं है। ये मैच बारिश की वजह से रद्द होता हुआ भी नजर आ रहा है।

आपको बता दें, विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट में लंबे समय तक कप्तानी की है, जबकि रोहित शर्मा तो दो आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान हैं। केएल राहुल भी तीनों फॉर्मेट की कप्तानी कर चुके हैं, जबकि शुभमन गिल भी अब तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। अक्षर पटेल कुछ समय तक भारत की टी20 टीम के उपकप्तान थे, जबकि श्रेयस अय्यर कुछ समय के लिए वाइस कैप्टन टी20 में थे, लेकिन अब वनडे टीम के वाइस कैप्टन हैं। आधिकारिक तौर पर उनको वनडे टीम की उपकप्तानी सौंपी गई थी। इनके अलावा 5 और खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं, जो गेंदबाज हैं और इतिहास गवाह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाजों को कप्तानी बहुत कम मिलती है।

