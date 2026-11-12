क्रिकेट फैंस की बल्ले-बल्ले, कल खेले जाएंगे 4 बड़े मुकाबले; भारतीय टीम भी होगी मैदान में
क्रिकेट फैंस की बल्ले-बल्ले कल होने वाली है, क्योंकि 13 नवंबर को चार मैच खेले जाने हैं। इनमें दो वनडे मैच हैं, जिनमें से एक मैच भारतीय टीम का भी है। ये मुकाबला भारत का न्यूजीलैंड से है।
क्रिकेट फैंस के लिए शुक्रवार 13 नवंबर का दिन बहुत ही खुशनुमा होने वाला है, क्योंकि सुबह से लेकर देर शाम तक बहुत सारे क्रिकेट मैच देखने को मिलेंगे। इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम भी मैदान में होगी। दो वनडे और इतने ही टेस्ट मैचों का आयोजन कल होना है। हालांकि, एक टेस्ट मैच का कल आखिरी दिन है, जबकि एक टेस्ट मैच कल शुरू होगा, लेकिन सभी की दिलचस्पी दो वनडे इंटरनेशनल मैचों में होगी, क्योंकि एक मैच में भारतीय टीम मैदान पर होगी, जबकि दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की टक्कर उनके चिरप्रतिद्वंदियों से होने वाली है।
दरअसल, 13 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मैच खेला जाएगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज शुरू होगी। इसके अलावा दो टेस्ट मैच भी आयोजित होंगे। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका टेस्ट मैच का आखिरी दिन होगा, जबकि अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू हो जाएगा। इस तरह क्रिकेट फैंस को करीब रात 8 बजे तक मैच देखने को मिलेंगे, जो आमतौर पर कम ही होता है।
अगर इन मैचों की भारतीय समय के अनुसार टाइमिंग की बात करें तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चौथा वनडे मैच सुबह साढ़े 7 बजे से शुरू होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मैच सुबह 9 बजे से शुरू होगा। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका टेस्ट मैच की बात करें तो पांचवें दिन का खेल सुबह 10 बजे से शुरू होगा। वहीं, अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे टेस्ट मैच सुबह साढ़े 11 बजे से आयोजित होगा। सबसे ज्यादा चर्चित मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे मैच ही होगा, क्योंकि इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे।
वहीं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड वनडे मैच कम चर्चित नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा में केपटाउन टेस्ट में हुई बॉल टैंपरिंग पर बड़ा खुलासा किया था। इस खुलासे के बाद तमाम बयान आ रहे हैं। इस खुलासे के बाद यह पहला मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम का होगा, जिसमें उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उस्मान ख्वाजा ने दावा किया है कि बॉल टैंपरिंग में हर कोई शामिल था। इसका समर्थन डेविड वॉर्नर ने भी किया है, जो इस केस में दोषी पाए गए थे और उन पर आजीवन कप्तानी का बैन लगा था और एक साल उन्हें क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया था।
कल होने वाले मैचों का शेड्यूल
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चौथा वनडे मैच - सुबह साढ़े 7 बजे से
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड पहला वनडे मैच - सुबह 9 बजे से
पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका टेस्ट डे 5 मैच - सुबह 10 बजे से
अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे दूसरा टेस्ट मैच - सुबह साढ़े 11 बजे से
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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