IND vs ENG सेमीफाइनल में छिपा है T20 वर्ल्ड कप विजेता का राज, लगातार तीसरी बार बना ये संयोग
India vs England सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप विजेता का राज छिपा हुआ है। लगातार तीसरी बार ये संयोग बन रहा है कि दोनों टीमें टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगी।
T20 World Cup 2026 का दूसरा सेमीफाइनल टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। इस बात की पुष्टि उस समय हुई, जब टीम इंडिया ने अपने सुपर 8 के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज को हराया। वेस्टइंडीज की टीम इस हार की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जबकि भारतीय टीम को सेमीफाइनल का टिकट मिला। ग्रुप 1 में भारत ने दूसरे नंबर पर फिनिश किया है। ऐसे में ग्रुप 2 की नंबर वन टीम से सेमीफाइनल 2 में भारत की भिड़ंत होगी, लेकिन आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि टी20 विश्व कप के इतिहास में इंडिया और इंग्लैंड की ये सेमीफाइनल की आमने-सामने की हैट्रिक है।
दरअसल, टीम इंडिया और इंग्लैंड पिछले दो टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में आमने-सामने हो चुके हैं। अब लगातार तीसरी बार भारत और इंग्लैंड की टक्कर फाइनल के लिए होगी। मुकाबला भी दोनों का बराबर रहा है, क्योंकि 2022 में इंग्लैंड ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में धूल चटाई थी, जबकि टीम इंडिया ने 2024 में इंग्लैंड से बदला लिया और सेमीफाइनल हराकर फाइनल में प्रवेश किया।
इतना ही नहीं, पिछले दो बार के टूर्नामेंट में इंडिया वर्सेस सेमीफाइनल में जिस भी टीम को जीत मिली है, उसने आगे चलकर फाइनल भी जीता है। 2024 में भारत को सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने हराया था और फाइनल भी इंग्लैंड को जीत मिली थी। उसी तरह भारत ने 2024 में इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया था और फाइनल में भी फिर टीम इंडिया को जीत मिली थी। इस तरह लगातार तीसरी बार ये संयोग बना है कि दोनों टीमें फिर से सेमीफाइनल में खेलेंगी।
वैसे तो भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप में लीग फेज या सुपर 8 स्टेज में 14 साल से मुकाबला नहीं खेला गया है। आखिरी बार 2012 में दोनों टीमों के बीच नॉकआउट स्टेज से पहले मुकाबला खेला गया। उस मैच में भारतीय टीम को जीत मिली थी। ओवरऑल टी20 वर्ल्ड कप में पांच बार भारत और इंग्लैंड का आमना-सामना हुआ है, जिसमें से भारत ने 3 और इंग्लैंड ने दो मैच जीते हैं।
