38 साल के कीरोन पोलार्ड ने बल्ले से मचाई तबाही, ठोकी CPL में अपनी सबसे तेज फिफ्टी- VIDEO

38 साल के कीरोन पोलार्ड ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025 में गुयाना अमेजन वॉरियर्स के खिलाफ तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। दिग्गज ऑलराउंडर पोलार्ड टू्र्नामेंट में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स का हिस्सा हैं।

वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025 में बल्ले से तबाही मचाई है। ट्रिनबागो नाइट राइडर्स का हिस्सा पोलार्ड ने गुयाना अमेजन वॉरियर्स के खिलाफ तूफानी अर्धतकीय पारी खेली। उन्होंने 6 सितंबर को गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में 18 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और पांच सिक्स शामिल हैं। वह छठे नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे थे। 38 साल के पोलार्ड ने महज 17 गेंदों में फिफ्टी कंप्लीट की। यह उनकी सीपीएल में सबसे तेज फिफ्टी है। वहीं, ओवरऑल लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है। इविन लुईस और डेविड मिलर भी 17-17 गेंदों में फिफ्टी जमा चुके हैं।

सीपीएल में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड आंद्रे रसेल (14 गेंदों में) के नाम दर्ज है। उनके बाद जेपी डुमिनी (15 गेंदों में) हैं। पोलार्ड ने ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की पारी के आखिरी ओवर में रोमारियो शेफर्ड की बखिया उधेड़ी। उन्होंने 20वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार छक्का जमाया और फिर पांचवीं गेंद पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने आखिरी गेंद पर भी चौका लगाया। पोलार्ड ने सीपीएल के मौजूदा सीजन में तीसरा अर्धशतक ठोका है। पोलार्ड ने 1 सितंबर को सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ 29 गेंदों में 65 जबकि 23 अगस्त को सेंट लूसिया किंग्स के विरुद्ध 29 गेंदों में 65 रन बनाए थे।

