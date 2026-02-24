वेस्टइंडीज vs जिम्बाब्वे मैच में बरसे इतने छक्के कि गिनते रह गए फैंस, बना T20 वर्ल्ड कप का महारिकॉर्ड
वेस्टइंडीज vs जिम्बाब्वे मैच में मुंबई के मैदान पर इतने छक्के बरसे कि फैंस गिनते रह गए। इसी के साथ T20 वर्ल्ड कप का एक महारिकॉर्ड भी बन गया। 31 छक्के इस मैच में लगे, जो किसी भी टी20 वर्ल्ड कप मैच में सबसे ज्यादा हैं।
वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का चौथा सुपर 8 का मैच खेला गया। इस मैच में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी की। खासकर कैरेबियाई टीम के बल्लेबाजों ने, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम तो वैसे ही 100 से ज्यादा रनों से इस मैच को हारी। हालांकि, एक महारिकॉर्ड छक्कों का इस मैच में बन गया। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी मैच में इतने छक्के नहीं पड़े, जितने इस मैच में पड़े।
वेस्टइंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे मैच में कुल 31 छक्के दोनों पारियों को मिलाकर पड़े। टी20 वर्ल्ड कप में इससे पहले 30 छक्के एक मैच में पड़े थे। एक दशक से ज्यादा समय पहले की वह बात है, लेकिन वह रिकॉर्ड अब टूट चुका है, क्योंकि वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे की टीम ने एक नई कहानी लिख दी है। यहां तक कि वेस्टइंडीज ने तो संयुक्त रूप से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 19 छक्के अकेले वेस्टइंडीज की ओर से इस मैच में जड़े गए।
साल 2014 में नीदरलैंड और आयरलैंड की टीम ने मिलकर छक्कों का एक रिकॉर्ड बनाया था, जो टूटने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि, 12 साल के बाद उस छक्कों के रिकॉर्ड को चकनाचूर वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे ने मिलकर किया है। 30 छक्के उस मैच में पड़े थे, जो सिलहट में खेला गया था, लेकिन इस मैच में 31 छक्के हमें देखने को मिले। एक से एक लंबा छक्का इस मैच में फैंस ने देखा और उसे इंजॉय किया।
वेस्टइंडीज के लिए 7 छक्के शिमरोन हेटमायर ने, 4 छक्के रोवमैन पॉवेल ने, 3 छक्के रोमारियो शेफर्ड ने, 2-2 छक्के शेरफन रदरफोर्ड और जेसन होल्डर ने और एक छक्का ब्रैंडन किंग ने जड़ा। इस तरह कुल 19 छक्के इस पारी में देखने को मिले। जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने मिलकर 12 बार गेंद को हवाई यात्रा पर भेजा। जिम्बाब्वे के लिए 5 छक्के ब्राड इवांस ने जड़े, जबकि 2-2 छक्के कप्तान सिकंदर रजा और डियोन मेयर्स ने जड़े। एक-एक छक्का तदिवानशी मारुमानी, टोनी मुनियोंगा और रिचर्ड नगारवा ने जड़े।
