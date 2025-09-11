एक ही ओवर में 3 विकेट, अब तो कुलदीप अगला मैच नहीं खेलेंगे...मांजरेकर का गंभीर पर तंज

पूर्व क्रिकेटर और एक्सपर्ट संजय मांजरेकर ने कहा है कि जब-जब कुलदीप यादव शानदार प्रदर्शन करते हैं, उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। उन्होंने गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट पर तंज कसते हुए कहा कि कुलदीप ने एक ओवर में 3 विकेट लिए हैं, अब वह अगला मैच नहीं खेलेंगे।

कुलदीप यादव ने 6 महीने बाद भारत के लिए कोई मैच खेला और करीब करीब 15 महीने बाद T20I लेकिन आते ही धमाका कर दिया। 4 विकेट झटके। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। एशिया कप में यूएई के खिलाफ उन्होंने अपने प्रदर्शन से आलोचकों और उन पर भरोसा न करने वालों के मुंह पर जैसे टेप लगा दिया हो। उनका दर्द भी झलका जब उन्होंने कहा कि प्लेइंग इलेवन से बाहर रहना उनके लिए बहुत तकलीफदेह था।

कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट ने किस तरह भारत के वर्तमान नंबर 1 स्पिनर को नजरअंदाज किया, उसे लेकर पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने तंज कस दिया- अब हो सकता है कुलदीप अगला मैच न खेलें।

मांजरेकर ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, 'अब कुलदीप यादव ने एक ओवर में 3 विकेट ले लिए हैं, वह अगला मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि भारत उन्हें ऐसे ही ट्रीट करता है। जब वह अच्छा खेलते हैं तो उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है। उन्होंने 4 विकेट लिए और अब वह अगला मैच खेलेंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं है।

मांजरेकर ने भले ही ये जताने की कोशिश की कि उनकी टिप्पणी हल्के-फुल्के अंदाज में है, मजाकिया लहजा है लेकिन इस तरह वह बहुत ही कड़वी हकीकत बयां कर गए। उन्होंने कहा, 'मैं मजाक कर रहा हूं लेकिन कुलदीप यादव का करियर तो यही कहता है। ड्रॉप किए जाने के बीच वह कुछ जादुई करते हैं। अगर आप उनके आंकड़ों पर गौर करेंगे तो चाहे टेस्ट हो या ओडीआई या टी20 इंटरनेसनल, वे अविश्वसनीय हैं। वह भारतीय टीम के लिए एक अपरिहार्य खिलाड़ी हैं लेकिन उनका दुर्भाग्य यही है।'