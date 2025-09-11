3 wickets in a single over, now Kuldeep will not play the next match for India Sanjay Manjrekar taunts Gautam Gambhir एक ही ओवर में 3 विकेट, अब तो कुलदीप अगला मैच नहीं खेलेंगे...मांजरेकर का गंभीर पर तंज, Cricket Hindi News - Hindustan
पूर्व क्रिकेटर और एक्सपर्ट संजय मांजरेकर ने कहा है कि जब-जब कुलदीप यादव शानदार प्रदर्शन करते हैं, उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। उन्होंने गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट पर तंज कसते हुए कहा कि कुलदीप ने एक ओवर में 3 विकेट लिए हैं, अब वह अगला मैच नहीं खेलेंगे।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 09:59 AM
कुलदीप यादव ने 6 महीने बाद भारत के लिए कोई मैच खेला और करीब करीब 15 महीने बाद T20I लेकिन आते ही धमाका कर दिया। 4 विकेट झटके। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। एशिया कप में यूएई के खिलाफ उन्होंने अपने प्रदर्शन से आलोचकों और उन पर भरोसा न करने वालों के मुंह पर जैसे टेप लगा दिया हो। उनका दर्द भी झलका जब उन्होंने कहा कि प्लेइंग इलेवन से बाहर रहना उनके लिए बहुत तकलीफदेह था।

कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट ने किस तरह भारत के वर्तमान नंबर 1 स्पिनर को नजरअंदाज किया, उसे लेकर पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने तंज कस दिया- अब हो सकता है कुलदीप अगला मैच न खेलें।

मांजरेकर ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, 'अब कुलदीप यादव ने एक ओवर में 3 विकेट ले लिए हैं, वह अगला मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि भारत उन्हें ऐसे ही ट्रीट करता है। जब वह अच्छा खेलते हैं तो उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है। उन्होंने 4 विकेट लिए और अब वह अगला मैच खेलेंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं है।

मांजरेकर ने भले ही ये जताने की कोशिश की कि उनकी टिप्पणी हल्के-फुल्के अंदाज में है, मजाकिया लहजा है लेकिन इस तरह वह बहुत ही कड़वी हकीकत बयां कर गए। उन्होंने कहा, 'मैं मजाक कर रहा हूं लेकिन कुलदीप यादव का करियर तो यही कहता है। ड्रॉप किए जाने के बीच वह कुछ जादुई करते हैं। अगर आप उनके आंकड़ों पर गौर करेंगे तो चाहे टेस्ट हो या ओडीआई या टी20 इंटरनेसनल, वे अविश्वसनीय हैं। वह भारतीय टीम के लिए एक अपरिहार्य खिलाड़ी हैं लेकिन उनका दुर्भाग्य यही है।'

यूएई के खिलाफ मैच में चला कुलदीप का जादू

बुधवार को यूएई के खिलाफ मैच में कुलदीप यादव का ऐसा जादू चला कि विपक्षी टीम एशिया कप टी20 के इतिहास के दूसरे सबसे कम स्कोर पर सिमट गई। उन्होंने 2.1 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 4 विकेट झटके। ये एशिया कप टी20 के इतिहास में किसी भी गेंदबाज का अब तक का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उनके इस जानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया।

