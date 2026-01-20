साउथ अफ्रीका की टीम की हालत T20 वर्ल्ड कप से पहले हुई खराब, 3 बड़े खिलाड़ी हुए चोटिल
T20 World Cup 2026 से पहले साउथ अफ्रीका की टीम को एक के बाद एक कुल तीन झटके लग चुके हैं। इनमें डेविड मिलर का नाम भी शामिल हो गया है, जो साउथ अफ्रीका की टीम के टॉप बल्लेबाज माने जाते हैं।
T20 World Cup 2026 से पहले साउथ अफ्रीका की टीम को तीन बड़े झटके लग चुके हैं। पिछले टी20 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम के 3 खिलाड़ी अब तक चोटिल हो गए हैं। इनमें नया नाम डेविड मिलर का शामिल हो गया है, जो साउथ अफ्रीका की टीम के टॉप बल्लेबाज माने जाते हैं। उनसे पहले भी दो खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं, जिनकी वापसी मैदान पर कब होगी, कुछ पता नहीं चल पाया है।
डेविड मिलर क्या आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए फिट हो जाएंगे? ये अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि उन्हें कमर में चोट लगी है। उन्हें यह चोट सोमवार 19 जनवरी को जोबर्ग सुपर किंग्स के खिलाफ पार्ल रॉयल्स के मैच में फील्डिंग करते समय लगी थी। वह 16वें ओवर में मैदान छोड़कर चले गए और इसके बाद रॉयल्स के चेज के दौरान बैटिंग भी नहीं की। मिलर की चोट कितनी गंभीर है? यह अभी पता नहीं चला है। मैच के बाद मिलर ने खुद अपनी चोट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी।
जब उनसे एसए20 लीग के आखिरी मैच के बाद पूछा गया कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता, कल जब मैं वापस मैदान पर आऊंगा तो देखेंगे। जाहिर है, यह आइडियल नहीं है।" पार्ल रॉयल्स का अगला मुकाबला गुरुवार 22 जनवरी को जोबर्ग सुपर किंग्स के ही खिलाफ है, जो कि SA20 का एलिमिनेटर मैच है। ट्रेनिंग के लिए मैदान पर वे लौटेंगे तो पता चल सकेगा कि वे पूरी इंटेनसिटी से ट्रेनिंग कर पाते हैं या नहीं।
साउथ अफ्रीका की टीम की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप 2026 में इस टीम का पहला मैच 9 फरवरी को अहमदाबाद में कनाडा के खिलाफ है। मिलर से पहले डोनोवन फरेरा और टोनी डिजोरजी भी चोटिल हो चुके हैं। फरेरा को कंधे में फ्रैक्चर हो गया था, जबकि दिसंबर 2025 में डिजोरजी को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। दोनों खिलाड़ी SA20 से बाहर हो गए थे। अब मिलर ने साउथ अफ्रीका की चिंता बढ़ा दी है।