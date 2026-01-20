साउथ अफ्रीका की टीम की हालत T20 वर्ल्ड कप से पहले हुई खराब, 3 बड़े खिलाड़ी हुए चोटिल

Cricket Logo
संक्षेप:

T20 World Cup 2026 से पहले साउथ अफ्रीका की टीम को एक के बाद एक कुल तीन झटके लग चुके हैं। इनमें डेविड मिलर का नाम भी शामिल हो गया है, जो साउथ अफ्रीका की टीम के टॉप बल्लेबाज माने जाते हैं।

Jan 20, 2026 12:57 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
T20 World Cup 2026 से पहले साउथ अफ्रीका की टीम को तीन बड़े झटके लग चुके हैं। पिछले टी20 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम के 3 खिलाड़ी अब तक चोटिल हो गए हैं। इनमें नया नाम डेविड मिलर का शामिल हो गया है, जो साउथ अफ्रीका की टीम के टॉप बल्लेबाज माने जाते हैं। उनसे पहले भी दो खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं, जिनकी वापसी मैदान पर कब होगी, कुछ पता नहीं चल पाया है।

डेविड मिलर क्या आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए फिट हो जाएंगे? ये अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि उन्हें कमर में चोट लगी है। उन्हें यह चोट सोमवार 19 जनवरी को जोबर्ग सुपर किंग्स के खिलाफ पार्ल रॉयल्स के मैच में फील्डिंग करते समय लगी थी। वह 16वें ओवर में मैदान छोड़कर चले गए और इसके बाद रॉयल्स के चेज के दौरान बैटिंग भी नहीं की। मिलर की चोट कितनी गंभीर है? यह अभी पता नहीं चला है। मैच के बाद मिलर ने खुद अपनी चोट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी।

जब उनसे एसए20 लीग के आखिरी मैच के बाद पूछा गया कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता, कल जब मैं वापस मैदान पर आऊंगा तो देखेंगे। जाहिर है, यह आइडियल नहीं है।" पार्ल रॉयल्स का अगला मुकाबला गुरुवार 22 जनवरी को जोबर्ग सुपर किंग्स के ही खिलाफ है, जो कि SA20 का एलिमिनेटर मैच है। ट्रेनिंग के लिए मैदान पर वे लौटेंगे तो पता चल सकेगा कि वे पूरी इंटेनसिटी से ट्रेनिंग कर पाते हैं या नहीं।

साउथ अफ्रीका की टीम की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप 2026 में इस टीम का पहला मैच 9 फरवरी को अहमदाबाद में कनाडा के खिलाफ है। मिलर से पहले डोनोवन फरेरा और टोनी डिजोरजी भी चोटिल हो चुके हैं। फरेरा को कंधे में फ्रैक्चर हो गया था, जबकि दिसंबर 2025 में डिजोरजी को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। दोनों खिलाड़ी SA20 से बाहर हो गए थे। अब मिलर ने साउथ अफ्रीका की चिंता बढ़ा दी है।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
