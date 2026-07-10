वैभव सूर्यवंशी के इंग्लैंड में फेल होने के 3 कारण, इंटरनेशनल मंच पर धरा रह गया IPL टैलेंट
वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड दौरे पर अभी तक कुछ कमाल नहीं दिखा पाए हैं। तीन पारियों में वह एक भी बार 20 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। शॉर्ट पिच गेंद के खिलाफ भी उनकी कमजोरी एक्सपोज हुई है।
वैभव सूर्यवंशी ने हमें चुनने के लिए मजबूर किया…यह शब्द और किसी के नहीं बल्कि टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के हैं, जब उन्होंने आयरलैंड-इंग्लैंड दौरे के अलावा एशियन गेम्स के लिए भारतीय स्क्वॉड का ऐलान किया था। अंडर-19, इंडिया ए और डोमेस्टिक क्रिकेट में धमाल मचाने के बाद 15 साल के इस खिलाड़ी ने आईपीएल 2026 में भी ताबड़तोड़ बैटिंग की। टूर्नामेंट में सबसे अधिक 776 रन बनाकर वह ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। इस दौरान उन्होंने पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क, कगिसो रबाडा और जोश हेजलवुड जैसे ना जाने कितने गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए। हर किसी को उम्मीद थी कि वह अपनी इस फॉर्म को इंटरनेशनल मंच पर भी जारी रखेंगे।
आयरलैंड दौरे पर जहां उन्हें डेब्यू का मौका मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वहां उन्हें एक भी चांस नहीं मिला। नए कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर ने वर्ल्ड कप विनिंग टीम कॉम्बिनेशन के साथ ही जाने का फैसला लिया। हालांकि जब संजू सैमसन आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैच में फेल होने के बाद जब इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में फेल हुए तो उन्हें बदलाव करने पड़े। वैभव सूर्यवंशी को आखिरकार डेब्यू का मौका मिला। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रचा। वह अब भारत के लिए इंटरनेशनल मैच खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं।
हालांकि वह ना तो अपने डेब्यू मैच को और ना ही डेब्यू सीरीज को अभी तक यादगार बनाने में कामयाब रहे।
- इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में वैभव सूर्यवंशी ने दो छक्के तो उड़ाए, मगर वह 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए।
- दूसरे मैच में भी उनका हाल ऐसा ही रहा। 2 छक्कों की मदद से उन्होंने 5 गेंदों पर 13 रनों की पारी खेली।
- तीसरे मैच में उन्होंने एक चौके और एक छक्के की मदद से 10 गेंदों पर 15 रन बनाए।
वैभव सूर्यवंशी को तीनों ही मैचों में शुरुआत, मिली मगर वह इसे बड़ी पारी में तबदील नहीं कर पाए। आईए इसके पीछे के 3 कारण के बारे में जानते हैं-
- संयम की कमी- वैभव सूर्यवंशी में इंटरनेशनल मंच पर संयम की कमी साफ देखने को मिल रही है। आईपीएल के दौरान वह अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए नजर आते थे, वहीं बुरी गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाते थे। मगर इंग्लैंड के खिलाफ वह अधिकतर समय बल्ला चलाते हुए नजर आ रहे हैं। भारत की छोटी बाउंड्री और फ्लैट ट्रैक पर गेंद अगर बल्ले के बीचो-बीच नहीं भी लगती थी तो वैभव अपनी ताकत के दम पर उसे बाउंड्री के पार पहुंचा देते थे, मगर इंग्लैंड में एक्सट्रा बाउंस और लंबी बाउंड्री के साथ वह अभी तक तालमेल बैठा नहीं पाएं हैं। उन्हें थोड़ा संयम दिखाना होगा और कंडीशन के अनुरूप ढलना होगा। वैभव आगे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का भी टूर करेंगे। हर जगह उन्हें अलग परिस्थितियां मिलेगी, ऐसे में उन्हें थोड़ा संयम से खेलना होगा।
- उम्मीदों का प्रेशर- वैभव सूर्यवंशी से फैंस काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। जैसे उन्होंने अपने आईपीएल करियर का आगाज छक्के के साथ किया था, वैसे ही फैंस उन्हें इंटरनेशनल मंच पर भी हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलता देखना चाहते हैं। वैभव सूर्यवंशी इसी कोशिश में फेल भी हो रहे हैं। वह अभी 15 साल के हैं, धीरे-धीरे उन्हें समझ आएगा कि हर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाना मुश्किल है। उन्हें गेंद की मैरिट के हिसाब से खेलना होगा। ना कि फैंस की उम्मीदों के अनुसार। फैंस के मनोरंजन से ज्यादा जरूरी टीम की जीत होती है।
- शॉर्ट पिच बॉलिंग ने किया एक्सपोज- आईपीएल 2026 के दौरान ही वैभव सूर्यवंशी की दो कमजोरी पूरी दुनिया के सामने आ गई थी। पहली यॉर्कर गेंद और दूसरा शॉर्ट पिच। अगर गेंदबाज उनके खिलाफ स्टीक यॉर्कर का इस्तेमाल करते हैं तो वह अधिकतर समय खामोश रहते हैं। वहीं शॉर्ट पिच गेंद पर वह बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट होते हैं। भारत में उन्हें इतनी दिक्कत नहीं आ रही थी क्योंकि गेंद उनके बल्ले पर आसानी से आ जाती थी। मगर इंटरनेशनल मंच पर वह लगातार इस गेंद पर आउट हो रहे हैं। जोफ्रा आर्चर अपनी पेस के साथ अतिरिक्त बाउंस पर उन्हें फंसा रहे हैं। वैभव को जल्द ही अपनी इस कमजोरी पर काम करना होगा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें