3 कारण जिस वजह से संजू सैमसन का होना चाहिए कमबैक, वैभव सूर्यवंशी-तिलक वर्मा किसका कटेगा पत्ता?
संजू सैमसन की क्या इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथे टी20 में वापसी हो सकती है। भारत सीरीज में 0-2 से पिछड़ रहा है। सीरीज जीतने का तो अब कोई चांस नहीं है। टीम इंडिया ज्यादा से ज्यादा सीरीज ड्रॉ करा सकती है।
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाना है। 0-2 से इस सीरीज में पिछड़ रही टीम इंडिया के पास सीरीज बचाने का आखिरी मौका है। अगर भारत आज का मैच जीतता है तो वह इंग्लैंड को अजेय बढ़त बनाने से रोक लेगा और उनके पास आखिरी मैच को जीतकर सीरीज ड्रॉ कराने का मौका होगा। ऐसे में कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर को भारतीय XI में बड़े बदलाव करने होंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या संजू सैमसन की टीम में वापसी हो सकती है। अगर सैमसन आए तो किसकी जगह आएंगे। इन सवालों का जवाब जानने से पहले जानते हैं कि क्यों संजू सैमसन को वापस टीम में लाना चाहिए।
- कारण नंबर-1 : भारतीय प्लेइंग XI में लेफ्टी बल्लेबाजों की इस समय भरमार है। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी पारी का आगाज करते हैं। वहीं ईशान किशन नंबर-3 पर खेलते हैं। इसके अलावा अक्षर पटेल, तिलक वर्मा और शिवम दुबे भी लेफ्टी बल्लेबाज हैं। बीच में एकमात्र राइटी कप्तान अय्यर हैं। पिछले मुकाबले में हर्षित राणा को राइटी ऑप्शन के चलते शिवम दुबे के ऊपर भेजा गया था। अगर क्रीज पर लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन रहता है तो गेंदबाज को दिक्कत रहती है। एक तरह के बल्लेबाज के खिलाफ गेंदबाजों के लिए प्लान बनाना आसान होता है।
- कारण नंबर-2 : संजू सैमसन में दबाव झेलने की क्षमता है, इंटरनेशनल स्टेज हो या आईपीएल उन्होंने दबाव की स्थिति में हर बार खुद को साबित किया है। टी20 वर्ल्ड कप में भी उनकी फॉर्म खराब चल रही थी, मगर जब टीम इंडिया दबाव में आई और उन्हें मौका मिला तो उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। वेस्टइंडीज के खिलाफ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल के अलावा उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में कमाल की पारियां खेलते हुए टीम को चैंपियन बनाया। भारत अभी भी इसी तरह के दबाव में है। उन्हें सैमसन जैसे ही बल्लेबाज की फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरत है।
- तीसरा कारण- सैमसन को पेस एंड बाउंस खेलने का अनुभव है। उन्होंने साउथ अफ्रीका दौरे पर दो शतक जड़कर इसके सबूत दिया था। इंग्लैंड में अभी उन्होंने एक ही पारी खेली जिसके बाद टीम मैनेजमेंट ने उन्हें ड्रॉप कर दिया। अगर इंग्लिश सरजमीं पर उन्हें थोड़ा समय और मिला होता तो वह शायद यहां भी परफॉर्म करके दिखाते।
अब सवाल यह है कि संजू सैमसन वापस आएंगे तो किसकी जगह? वैभव सूर्यवंशी को अभी डेब्यू किए दो ही मैच हुए हैं, उन्हें बाहर करना ठीक नहीं, ईशान किशन मौजूदा आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज हैं, उन्हें भी बाहर नहीं किया जा सकता। ऐसे में उप-कप्तान तिलक वर्मा एकमात्र ऑप्शन बनते हैं। तिलक का परफॉर्मेंस भी अभी तक यूके टूर पर अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने रन बनाए हैं, मगर उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान काफी कम रहा है। स्पिन के खिलाफ तो वह काफी जूझते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में सैमसन को उनकी जगह मौका दिया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें