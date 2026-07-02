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संजू सैमसन समेत 3 खिलाड़ियों पर लटकी तलवार, उप-कप्तान भी लिस्ट में

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IND vs ENG पहले टी20 के बाद संजू सैमसन समनेत तीन भारतीय खिलाड़ियों पर तलवार लटकी है। अभी तक यूके दौरे पर इन तीनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन साधारण रहा है। उप-कप्तान ने तो फिफ्टी भी जड़ी मगर फिर भी उनकी जगह खतरे में हैं।

संजू सैमसन समेत 3 खिलाड़ियों पर लटकी तलवार, उप-कप्तान भी लिस्ट में

IND vs ENG पहला टी20 बारिश की भेंट चढ़ा। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर की फिफ्टी के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 189 रन बोर्ड पर लगाए, वहीं शिवम दुबे ने 21 गेंदों पर 42 रनों की कमाल की पारी खेली। हालांकि भारतीय पारी के बाद जोरदार बारिश हुई, जिस वजह से मैच को रद्द करना पड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी में थोड़ा सुधार नजर आया, मगर अभी भी कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर तलवार लटकी हुई है। इसमें संजू सैमसन समेत टीम के उप-कप्तान तिलक वर्मा और टी20 नंबर-1 बल्लेबाज ईशान किशन शामिल है।

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संजू-ईशान और तिलक पर लटकी तलवार

  • सबसे पहल बात संजू सैमसन की करते हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की जीत के हीरो रहे संजू सैमसन पर भारतीय टीम मैनेजमेंट ने पूरा भरोसा जताया। कई क्रिकेट दिग्गजों ने वैभव सूर्यवंशी के टीम में आने के बाद सैमसन को ड्रॉप करने की सलाह दी थी। मगर टीम मैनेजमेंट अपनी वर्ल्ड कप विनिंग ओपनिंग जोड़ी में जल्दी बदलाव नहीं चाहता था। हालांकि सैमसन ने निराश किया। संजू सैमसन ने यूके दौरे पर अभी तक 3 पारियां खेली हैं, जिसमें वह एक बार भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं। आयरलैंड के खिलाफ वह 5 और 0 पर आउट हुए, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में उन्होंने 7 गेंदों पर 1 रन बनाया।

ईशान किशन और संजू सैमसन
  • ईशान किशन इस लिस्ट में शामिल होने वाले दूसरे खिलाड़ी है। किशन हाल ही में आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर-1 बने हैं। उनके लिए 2026 का साल शानदार रहा है। टी20 और वनडे क्रिकेट में उन्होंने खूब धमाल मचाया है। मगर यूके टूर उनके लिए भी किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं हो रहा है। आयरलैंड के खिलाफ वह 1 और 12 ही रन बना पाए थे। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में तो वह खाता भी नहीं खोल पाए। निराशाजनक बात यह है कि इन तीन पारियों में वह दो बार रन आउट हुए। ईशान किशन को अगले कुछ मैचों में संभलकर खेलने की जरूरत है, नहीं तो उनकी कुर्सी भी छिन सकती है।

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  • लिस्ट में शामिल तीसरे खिलाड़ी भारतीय उप-कप्तान तिलक वर्मा है। चयनकर्ताओं ने आयरलैंड-इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान करते हुए तिलक वर्मा को उप-कप्तानी की नई जिम्मेदारी सौंपी है। उनके बल्ले से यूके टूर पर रन निकले हैं, मगर वह इस दौरान काफी धीमी रफ्तार से चले हैं। तिलक अब नंबर-5 पर बैटिंग करते हैं। जहां पिछली तीन पारियों में उन्होंने 19 (21), 55 (46) और 13 (13) रन बनाए हैं। नंबर-5 पर जहां बल्लेबाज से एक्सलेरेट की उम्मीद की जाती है, वहां तिलक ऐसी धीमी पारियां खेल रहे हैं।

भारत के पास क्या-क्या विकल्प

ईशान किशन और तिलक वर्मा का टीम से पत्ता कटना अभी मुश्किल है। इस सीरीज में तो कम से कम उन्हें पूरे 4 मौके मिलेंगे। मगर संजू सैमसन के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। वैभव सूर्यवंशी अपनी बाजी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में दूसरे या तीसरे टी20 में टीम मैनेजमेंट बड़ा फैसला ले सकती है।

वहीं तिलक वर्मा के रिप्लेसमेंट के रूप में भारतीय टीम मैनेजमें रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों पर विचार कर सकती है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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