पाकिस्तान की वनडे टीम में 3 खिलाड़ी करेंगे डेब्यू,एक है T20 वर्ल्ड कप का टॉप परफॉर्मर

Mar 11, 2026 07:33 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने मंगलवार को बताया कि उनकी टीम बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में तीन डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों को उतार सकती है और तीनों टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे।

पाकिस्तान की टीम आज यानी बुधवार 11 मार्च से बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने उतरेगी। टी20 विश्व कप 2026 के बाद ये पाकिस्तान की पहली सीरीज है। हालांकि, इस सीरीज में आपको पाकिस्तान की टीम का टॉप ऑर्डर एक दम नया नजर आएगा। 6 अनकैप्ड प्लेयर्स को इस वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम में जगह मिली थी और इनमें से तीन खिलाड़ी पहले मैच में डेब्यू करने वाले हैं। इसकी पुष्टि खुद टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने की है।

शाहीन अफरीदी ने मंगलवार को मैच की पूर्व संध्या पर कहा कि पहले मैच में तीन खिलाड़ी डेब्यू करेंगे। तीनों खिलाड़ी टॉप 3 में बल्लेबाजी करेंगे। इनमें एक खिलाड़ी वह भी शामिल है, जिसने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब्दुल समद, माज सदाकत, मुहम्मद गाजी घोरी, साद मसूद, साहिबजादा फरहान और शमील हुसैन को ढाका में 11 से 15 मार्च तक होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया था।

अफरीदी ने कहा कि फरहान और सदाकत पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि शमील तीसरे नंबर पर बैटिंग करेंगे। शाहिबजादा फरहान ने हाल ही में समाप्त हुए ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 383 रन बनाए थे और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। यहां तक कि उनकी टीम सेमीफाइनल और फाइनल में नहीं पहुंची थी। फिर भी वह टॉप परफॉर्मर टूर्नामेंट में रहे। वहीं, युवा खिलाड़ी सदाकत और शमील ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी है।

अफरीदी ने कहा, "जाहिर है, तीन खिलाड़ी डेब्यू करेंगे। साहिबजादा T20s में और पाकिस्तान के लिए लिस्ट ‘A’ क्रिकेट में भी टॉप परफॉर्मर हैं। माज सदाकत ओपनिंग करेंगे और शमील हुसैन वन डाउन पर खेलेंगे। ये तीनों अपना डेब्यू करेंगे। उम्मीद है, वे अपना गेम खेलेंगे और अपनी स्किल्स दिखाएंगे। हम उन्हें पाकिस्तान के लिए खेलते हुए देखने के लिए उत्साहित हैं, सिर्फ एक सीरीज के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए।"

