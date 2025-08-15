वो 3 प्लेयर, जो भारत के लिए पिछली T20 सीरीज में खेले, मगर एशिया कप की टीम से हो सकते हैं बाहर

3 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो भारत के लिए पिछली T20I सीरीज जीते थे, लेकिन आने वाले टी20 एशिया कप की टीम में शायद फिट न बैठें। इनमें एक नाम बल्लेबाज का है, जबकि एक नाम स्पिनर और एक नाम पेसर का है।

टी20 एशिया कप 2025 के लिए भारत की टीम का ऐलान 19 अगस्त को होना है। चयनकर्ता उसी टीम को रिटेन करना चाहेंगे, जिसने आखिरी बार टी20 सीरीज खेली थी। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा भी किया गया है कि सिलेक्टर्स पिछली टी20 टीम के खिलाड़ियों को ही एशिया कप की टीम में देख रहे हैं। हालांकि, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, जो बाहर हो सकते हैं। इनमें एक बल्लेबाज, एक स्पिनर और एक पेसर शामिल है। फॉर्म और फिटनेस की वजह से 3 खिलाड़ियों का पत्ता कट सकता है।

यूएई में टी20 फॉर्मेट में 9 सितंबर से खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के लिए भारत की टीम से सबसे पहले पत्ता तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का कटने वाला है। खराब आईपीएल 2025, फिटनेस और चोटों की समस्याओं के चलते शमी को टी20 टीम से बाहर होना पड़ सकता है। इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि पिछली बार उनको टी20 टीम में इसलिए मौका मिला था, क्योंकि उनकी फिटनेस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए परखनी थी। अब अगर वे टी20 एशिया कप से बाहर हुए तो टी20 विश्व कप टीम में भी उनकी जगह नहीं होगी।

दूसरे नंबर पर नाम रिंकू सिंह का आता है, जो पिछली टी20 सीरीज में भारत के लिए खेले थे, लेकिन अब एशिया कप से बाहर हो सकते हैं। इस तूफानी बल्लेबाज ने पिछले कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और आईपीएल 2025 भी खास नहीं रहा था। यहां तक कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी इस सीजन रिंकू सिंह की अच्छी नहीं रही। यही कारण है कि उनको टीम से बाहर किया जा सकता है। अगर 17 और 19 तारीख को मेरठ मेवरिक्स के लिए यूपीटी20 लीग में कुछ कमाल करते हैं तो शायद टीम में बने रह सकते हैं।