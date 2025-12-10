Wed, Dec 10, 2025Cricket Logo
होमlocationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़3 Cricketers assault U9 coach in Puducherry leave him with 20 stitches broken shoulder FIR lodged Reports
टीम में जगह नहीं मिली तो खिलाड़ियों ने कोच को ही कूट डाला, माथे पर लगे 20 टांके और कंधा भी तोड़ा

टीम में जगह नहीं मिली तो खिलाड़ियों ने कोच को ही कूट डाला, माथे पर लगे 20 टांके और कंधा भी तोड़ा

संक्षेप:

 टीम में जगह नहीं मिलने पर जाहिर तौर पर खिलाड़ी निराश होते हैं, लेकिन पुडुचेरी से एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां खिलाड़ियों ने कोच पर ही हमला कर दिया। इस हमले में कोच को 20 टांके लगे हैं और शोल्डर में फ्रैक्चर है।

Dec 10, 2025 11:46 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

टीम में जगह नहीं मिलने पर जाहिर तौर पर खिलाड़ी निराश होते हैं, लेकिन पुडुचेरी से एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां खिलाड़ियों ने अपनी और कोच की गरिमा को तार-तार कर दिया। टीम से बाहर किए जाने पर कुछ खिलाड़ियों ने मिलकर कोच को ही कूट डाला। ये मामला पुडुचेरी क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, जहां अंडर 19 टीम के कोच को 20 टांके लगे और उनके शोल्डर में भी फ्रैक्चर है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हैरान करने वाली बात ये है कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पुडुचेरी यानी सीएपी की ट्रेनिंग फैसिलिटी के अंदर उसके अंडर-19 हेड कोच एस वेंकटरमन पर कथित तौर पर तीन लोकल क्रिकेटरों ने हमला किया। ये क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) के लिए टीम से बाहर किए जाने से नाराज थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि खिलाड़ियों ने कोच को ही कूट दिया। इस हमले में कोच गंभीर रूप से घायल हो गया।

इस मामले के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पुडुचेरी एक बार फिर जांच के दायरे में आ गई है। सब-इंस्पेक्टर एस राजेश ने हमले की गंभीरता की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "वेंकटरमन के माथे पर 20 टांके लगे हैं, लेकिन उनकी हालत अभी स्थिर है। आरोपी खिलाड़ी फरार हैं और हम उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे की जानकारी समय आने पर बताई जाएगी।"

अपनी पुलिस शिकायत में वेंकटरमन ने तीन लोकल खिलाड़ियों—सीनियर क्रिकेटर कार्तिकेयन जयसुंदरम और फर्स्ट-क्लास खिलाड़ी ए अरविंदराज और एस संतोष कुमारन—को हमलावर बताया। उन्होंने भरथिदासन पुडुचेरी क्रिकेटर्स फोरम के सेक्रेटरी जी चंद्रन पर भी तीनों को उकसाने का आरोप लगाया। हालांकि, अभी तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है।

इस मसले के बाद वह मुद्दा भी उखड़ गया है, जिसमें पुडुचेरी के क्रिकेटरों को कम और बाहर के खिलाड़ियों को ज्यादा मौका मिल रहा था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2021 के बाद से रणजी ट्रॉफी में पुडुचेरी के सिर्फ 5 क्रिकेटर टीम में खेले हैं। बीसीसीआई तक इसकी शिकायत पहुंच गई है, जिसकी जांच बोर्ड करेगा। सीएपी ने इस हमले के मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |