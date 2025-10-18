पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत, दुख में डूबे राशिद खान

संक्षेप: अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने शनिवार तड़के सुबह पुष्टि की कि पाकिस्तान द्वारा किए गए एक हमले में उनके तीन क्रिकेटरों की मौत हो गई है। इस हादसे की वजह से बोर्ड ने अगले महीने पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच होने वाली ट्रॉई सीरीज से भी हटने का फैसला लिया है।

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने शनिवार तड़के सुबह पुष्टि की कि पाकिस्तान द्वारा किए गए एक हमले में उनके तीन क्रिकेटरों की मौत हो गई है। इस हादसे की वजह से बोर्ड ने अगले महीने पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच होने वाली ट्रॉई सीरीज से भी हटने का फैसला लिया है। ACB ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी। हमले में मारे गए क्रिकेटरों के नाम कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून हैं। अफगानिस्तान टी20 टीम के कप्तान और स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने भी इस पर शोख व्यक्त किया।

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने X पर मामले की जानकारी देते हुए लिखा, "अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले के बहादुर क्रिकेटरों की दुखद शहादत पर गहरा दुःख व्यक्त करता है, जिन्हें आज शाम पाकिस्तानी शासन द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया। इस हृदयविदारक घटना में, उरगुन ज़िले के तीन खिलाड़ी (कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून) और उनके पांच अन्य साथी देशवासी शहीद हो गए, और सात अन्य घायल हो गए। ये खिलाड़ी इससे पहले एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच में भाग लेने के लिए पक्तिका प्रांत की राजधानी शाराना गए थे। उरगुन लौटने के बाद, एक सभा के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया।

एसीबी इसे अफगानिस्तान के खेल समुदाय, उसके एथलीटों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति मानता है। एसीबी शहीदों के शोक संतप्त परिवारों और पक्तिका प्रांत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता भी व्यक्त करता है।

इस दुखद घटना के बाद और पीड़ितों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर के अंत में होने वाली पाकिस्तान के साथ आगामी ट्राई टी20 सीरीज में भाग लेने से इनकार कर दिया है।

अल्लाह शहीदों को जन्नत में सर्वोच्च स्थान प्रदान करे, घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे, और उनके परिवारों को इस दुःख की घड़ी में धैर्य, सद्गति और शक्ति प्रदान करे।"

राशिद खान ने लिखा, “अफगानिस्तान पर हाल ही में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन महत्वाकांक्षी युवा क्रिकेटरों की जान चली गई, जो विश्व मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे। नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है। ये अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी कार्रवाइयां मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

इन अनमोल निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद, मैं पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से हटने के एसीबी के फैसले का स्वागत करता हूं। मैं इस कठिन समय में अपने लोगों के साथ हूं, हमारी राष्ट्रीय गरिमा सबसे पहले आनी चाहिए।”