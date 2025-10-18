Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़3 Afghanistan cricketers killed by Pakistan attack captain Rashid Khan breaks down
पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत, दुख में डूबे राशिद खान

पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत, दुख में डूबे राशिद खान

संक्षेप: अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने शनिवार तड़के सुबह पुष्टि की कि पाकिस्तान द्वारा किए गए एक हमले में उनके तीन क्रिकेटरों की मौत हो गई है। इस हादसे की वजह से बोर्ड ने अगले महीने पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच होने वाली ट्रॉई सीरीज से भी हटने का फैसला लिया है।

Sat, 18 Oct 2025 07:49 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने शनिवार तड़के सुबह पुष्टि की कि पाकिस्तान द्वारा किए गए एक हमले में उनके तीन क्रिकेटरों की मौत हो गई है। इस हादसे की वजह से बोर्ड ने अगले महीने पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच होने वाली ट्रॉई सीरीज से भी हटने का फैसला लिया है। ACB ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी। हमले में मारे गए क्रिकेटरों के नाम कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून हैं। अफगानिस्तान टी20 टीम के कप्तान और स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने भी इस पर शोख व्यक्त किया।

ये भी पढ़ें:सबसे कम मैच खेलकर सभी फॉर्मेट में कप्तानी करने वाले भारतीय; गिल रचेंगे इतिहास

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने X पर मामले की जानकारी देते हुए लिखा, "अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले के बहादुर क्रिकेटरों की दुखद शहादत पर गहरा दुःख व्यक्त करता है, जिन्हें आज शाम पाकिस्तानी शासन द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया। इस हृदयविदारक घटना में, उरगुन ज़िले के तीन खिलाड़ी (कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून) और उनके पांच अन्य साथी देशवासी शहीद हो गए, और सात अन्य घायल हो गए। ये खिलाड़ी इससे पहले एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच में भाग लेने के लिए पक्तिका प्रांत की राजधानी शाराना गए थे। उरगुन लौटने के बाद, एक सभा के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया।

ये भी पढ़ें:SA ने लगाया जीत का चौका, भारत पर क्यों मंडराया टॉप-4 से बाहर होने का खतरा?

एसीबी इसे अफगानिस्तान के खेल समुदाय, उसके एथलीटों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति मानता है। एसीबी शहीदों के शोक संतप्त परिवारों और पक्तिका प्रांत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता भी व्यक्त करता है।

इस दुखद घटना के बाद और पीड़ितों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर के अंत में होने वाली पाकिस्तान के साथ आगामी ट्राई टी20 सीरीज में भाग लेने से इनकार कर दिया है।

अल्लाह शहीदों को जन्नत में सर्वोच्च स्थान प्रदान करे, घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे, और उनके परिवारों को इस दुःख की घड़ी में धैर्य, सद्गति और शक्ति प्रदान करे।"

राशिद खान ने लिखा, “अफगानिस्तान पर हाल ही में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन महत्वाकांक्षी युवा क्रिकेटरों की जान चली गई, जो विश्व मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे। नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है। ये अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी कार्रवाइयां मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

इन अनमोल निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद, मैं पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से हटने के एसीबी के फैसले का स्वागत करता हूं। मैं इस कठिन समय में अपने लोगों के साथ हूं, हमारी राष्ट्रीय गरिमा सबसे पहले आनी चाहिए।”

बता दें कि पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक के बाद दोनों देशों में तनाव काफी बढ़ गया था। सीमा पर गोलीबारी में दोनों तरफ का नुकसान हुआ। इसके बाद बॉर्डर पर 48 घंटे का सीजफायर हो गया। शुक्रवार शाम को 6 बजे सीजफायर खत्म होने से पहले ही ऐलान हो गया कि इस अस्थायी युद्धविराम को दोहा में वार्ता खत्म होने तक बढ़ाया जाता है। इसके बाद भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पत्तिका प्रांत में एयरस्ट्राइक कर दी।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Rashid Khan Afghanistan Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |