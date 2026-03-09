3 बड़े मैचों में 250+ का स्कोर, भारत ने वो किया जो इतिहास में ना तो पहले कभी हुआ और ना शायद होगा
भारत ने तीन बार 250+ का स्कोर बनाकर टी-20 विश्व कप के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा दिया है। भारतीय टीम ने यह कारनामा जिम्बाब्वे, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रमश: सुपर-8, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में किया। WC इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।
भारत ने टी-20 विश्व कप का खिताब लगातार दूसरी बार और कुल मिलाकर तीसरी बार अपने नाम किया। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने ना सिर्फ फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को पटखनी दी है, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में बड़े मैचों में अपना परचम लहराया है। भारतीय बल्लेबाजी यूनिट कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए 250+ का स्कोर खड़ा करना बाएं हाथ का खेल हो गया हो।
भारतीय क्रिकेट टीम ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करके पहले ही उन्हें मानसिक दवाब में डाल दिया। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में इतने बड़े टोटल के चेज होने की संभावना बहुत कम रहती है। न्यूजीलैंड इस मुकाबले में 159 रनों पर ही सिमट गई और भारत ने 96 रनों के बड़े अंतर से खिताब अपने नाम किया।
भारतीय टीम ने टी-20 विश्व कप 2026 के संस्करण में इतिहास रच दिया है। मेन इन ब्लू ने वह कारनामा कर दिखाया है जो ना तो क्रिकेट के इतिहास में कभी हुआ और आगे भी इसके होने की संभावना बहुत ही कम नजर आती है। टीम इंडिया ने विश्व कप के 10वें एडिशन में 3 बार 250 से अधिक का स्कोर खड़ा कर दिया, जो टी-20 विश्व कप के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ था।
दक्षिण अफ्रीका से सुपर-8 का मुकाबला हारने के बाद भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना पर सवालिया निशान खड़े हो गए थे। उसे दूसरी टीमों पर निर्भर होना पड़ा था। लोगों ने कैलकुलेटर निकाल लिए, लेकिन कहते हैं किस्मत बहादुरों का साथ देती है भारत के साथ भी यही हुआ। तमाम नकारात्मक समीकरण को धता बताते हुए भारतीय टीम ने अपनी काबिलियत पर फोकस किया और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सुपर-8 के पहले मुकाबले में मिली हार के बाद टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 256 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और जिम्बाब्वे से मैच 76 रनों से जीत लिया। इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ भी अगले मुकाबले में जीत हासिल कर भारत सेमीफाइनल में पहुंचा जहां इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में ऐतिहासिक 253 रन बनाए। इंग्लैंड यह मुकाबला 7 रनों से हार गया। टीम इंडिया ने फाइनल में अपनी लय बरकरार रखी और पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ पिटाई की। टीम इंडिया ने 255 रन बना दिए।
टी-20 विश्व कप के एक एडिशन में 3 बार 250+ स्कोर बनाने वाली पहली टीम बनी इंडिया
जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में-256/4
इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में- 253/7
न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में- 255/5
भारत का यह कारनामा शायद ही दुनिया की कोई दूसरी टीम अगले कुछ विश्व कप दोहरा पाए। फिलहाल, अब तो भारतीय टीम की आदत सी हो गई है कि हर मैच में 200 से अधिक का स्कोर बनाए जाए। देखना होगा यह रिकॉर्ड कितने साल तक जीवित रहेगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।