22 भारतीय खिलाड़ी जिम्बाब्वे में कर चुके हैं अपना T20I डेब्यू, विराट कोहली समेत ये बड़े-बड़े नाम

इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे पहला टी20 हरारे में खेला जाना है। जिम्बाब्वे में अभी तक 22 भारतीय खिलाड़ी डेब्यू कर चुके हैं, जो भारत के बाहर सबसे ज्यादा है। आज भी कई खिलाड़ियों का डेब्यू हो सकता है।

इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टी20 सीरीज का आगाज आज से होने जा रहा है। पहला टी20 हरारे में खेला जाएगा। आज भारतीय टीम के लिए कई खिलाड़ी डेब्यू कर सकते हैं। बैटिंग लाइनअप तो एकदम फिक्स नजर आ रही है, डेब्यू अगर हुआ तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में हो सकता है। बता दें, जिम्बाब्वे की सरजमीं भारतीय खिलाड़ियों के टी20 डेब्यू के लिए खास रही है। अब तक यहां कुल 22 खिलाड़ी डेब्यू कर चुके हैं, जो भारतीय के बाहर भारतीय खिलाड़ियों का सबसे बड़ा नंबर है। इस लिस्ट में विराट कोहली जैसे दिग्गज का भी नाम है। जी हां, कोहली का टी20 डेब्यू जिम्बाब्वे में ही 2010 में हुआ था।

विराट कोहली के साथ 2010 दौरे पर नमन ओझा, आर अश्विन, अमित मिश्रा जैसे खिलाड़ियों ने डेब्यू किया था। 2015 में 6 भारतीय खिलाड़ियों को तो 2016 में 7 भारतीय खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिला था। 2024 में आखिरी बार भारतीय टीम जिम्बाब्वे दौरे पर आई थी, जहां अभिषेक शर्मा समेत 5 भारतीय खिलाड़ियों ने डेब्यू किया था।

भारतीय सरजमीं के बाद अगर टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने कहीं सबसे ज्यादा टी20 क्रिकेट में अपना डेब्यू किया है तो वो देश जिम्बाब्वे है। आईए नीचे देखते हैं पूरी लिस्ट-

जिम्बाब्वे में डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट-

नमन ओझा 2010 विराट कोहली 2010 आर अश्विन 2010 अमित मिश्रा 2010 मनीष पांडे 2015 केदार जाधव 2015 स्टुअर्ट बिन्नी 2015 संदीप शर्मा 2015 संजू सैमसन 2015 अक्षर पटेल 2015 केएल राहुल 2016 मंदीप सिंह 2016 ऋषि धवन 2016 जयदेव उनादकट 2016 युजवेंद्र चहल 2016 धवल कुलकर्णी 2016 बरिंदर सरन 2016 अभिषेक शर्मा 2024 रियान पराग 2024 ध्रुव जुरेल 2024 साई सुदर्शन 2024 तुषार देशपांडे 2024

जिम्बाब्वे में भारत का रिकॉर्ड भारत ने जिम्बाब्वे में 4 टी20 सीरीज खेली है, जिसमें टीम इंडिया को एक भी बार हार का सामना नहीं करना पड़ा है। हालांकि 2015 के दौरान खेली गई सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी। 2010 में भारत ने पहली बार जिम्बाब्वे में टी20 सीरीज खेलते हुए 2-0 से जीता था। 2016 में टीम इंडिया 2-1 से जीता थी। 2024 में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिम्बाब्वे का दौरा किया था, शुभमन गिल की अगुवाई में भारत को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था, हालांकि इसके बाद सभी 4 मैच जीतकर टीम इंडिया ने 4-1 से सीरीज को अपने नाम किया था। 2026 में भी टीम इंडिया इस स्ट्रीक को जारी रखना चाहेगी।

IND vs ZIM टी20 सीरीज रिकॉर्ड

2010 (2-0) भारत जीता

2015 (1-1) ड्रॉ

2016 (2-1) भारत जीता

2024 (4-1) भारत जीता

IND vs ZIM टी20 हेड टू हेड इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अभी तक 14 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 11 मैच भारत ने जीते हैं, वहीं तीन बार जिम्बाब्वे की टीम जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। भारत का जिम्बाब्वे पर दबदबा साफ देखने को मिल रहा है।

इंडिया vs जिम्बाब्वे T20I स्क्वॉड इंडिया: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह।