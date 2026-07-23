22 भारतीय खिलाड़ी जिम्बाब्वे में कर चुके हैं अपना T20I डेब्यू, विराट कोहली समेत ये बड़े-बड़े नाम
इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे पहला टी20 हरारे में खेला जाना है। जिम्बाब्वे में अभी तक 22 भारतीय खिलाड़ी डेब्यू कर चुके हैं, जो भारत के बाहर सबसे ज्यादा है। आज भी कई खिलाड़ियों का डेब्यू हो सकता है।
इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टी20 सीरीज का आगाज आज से होने जा रहा है। पहला टी20 हरारे में खेला जाएगा। आज भारतीय टीम के लिए कई खिलाड़ी डेब्यू कर सकते हैं। बैटिंग लाइनअप तो एकदम फिक्स नजर आ रही है, डेब्यू अगर हुआ तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में हो सकता है। बता दें, जिम्बाब्वे की सरजमीं भारतीय खिलाड़ियों के टी20 डेब्यू के लिए खास रही है। अब तक यहां कुल 22 खिलाड़ी डेब्यू कर चुके हैं, जो भारतीय के बाहर भारतीय खिलाड़ियों का सबसे बड़ा नंबर है। इस लिस्ट में विराट कोहली जैसे दिग्गज का भी नाम है। जी हां, कोहली का टी20 डेब्यू जिम्बाब्वे में ही 2010 में हुआ था।
विराट कोहली के साथ 2010 दौरे पर नमन ओझा, आर अश्विन, अमित मिश्रा जैसे खिलाड़ियों ने डेब्यू किया था। 2015 में 6 भारतीय खिलाड़ियों को तो 2016 में 7 भारतीय खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिला था। 2024 में आखिरी बार भारतीय टीम जिम्बाब्वे दौरे पर आई थी, जहां अभिषेक शर्मा समेत 5 भारतीय खिलाड़ियों ने डेब्यू किया था।
भारतीय सरजमीं के बाद अगर टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने कहीं सबसे ज्यादा टी20 क्रिकेट में अपना डेब्यू किया है तो वो देश जिम्बाब्वे है। आईए नीचे देखते हैं पूरी लिस्ट-
जिम्बाब्वे में डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट-
|नमन ओझा
|2010
|विराट कोहली
|2010
|आर अश्विन
|2010
|अमित मिश्रा
|2010
|मनीष पांडे
|2015
|केदार जाधव
|2015
|स्टुअर्ट बिन्नी
|2015
|संदीप शर्मा
|2015
|संजू सैमसन
|2015
|अक्षर पटेल
|2015
|केएल राहुल
|2016
|मंदीप सिंह
|2016
|ऋषि धवन
|2016
|जयदेव उनादकट
|2016
|युजवेंद्र चहल
|2016
|धवल कुलकर्णी
|2016
|बरिंदर सरन
|2016
|अभिषेक शर्मा
|2024
|रियान पराग
|2024
|ध्रुव जुरेल
|2024
|साई सुदर्शन
|2024
|तुषार देशपांडे
|2024
जिम्बाब्वे में भारत का रिकॉर्ड
भारत ने जिम्बाब्वे में 4 टी20 सीरीज खेली है, जिसमें टीम इंडिया को एक भी बार हार का सामना नहीं करना पड़ा है। हालांकि 2015 के दौरान खेली गई सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी। 2010 में भारत ने पहली बार जिम्बाब्वे में टी20 सीरीज खेलते हुए 2-0 से जीता था। 2016 में टीम इंडिया 2-1 से जीता थी। 2024 में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिम्बाब्वे का दौरा किया था, शुभमन गिल की अगुवाई में भारत को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था, हालांकि इसके बाद सभी 4 मैच जीतकर टीम इंडिया ने 4-1 से सीरीज को अपने नाम किया था। 2026 में भी टीम इंडिया इस स्ट्रीक को जारी रखना चाहेगी।
IND vs ZIM टी20 सीरीज रिकॉर्ड
2010 (2-0) भारत जीता
2015 (1-1) ड्रॉ
2016 (2-1) भारत जीता
2024 (4-1) भारत जीता
IND vs ZIM टी20 हेड टू हेड
इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अभी तक 14 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 11 मैच भारत ने जीते हैं, वहीं तीन बार जिम्बाब्वे की टीम जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। भारत का जिम्बाब्वे पर दबदबा साफ देखने को मिल रहा है।
इंडिया vs जिम्बाब्वे T20I स्क्वॉड
इंडिया: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह।
जिम्बाब्वे: सिकंदर रज़ा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, बेन करन, ब्रैड इवांस, क्लाइव मडांडे (विकेट कीपर), टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुज़रबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामहुरी, मिल्टन शुम्बा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें