ओलंपिक क्रिकेट क्वालीफायर जनवरी-फरवरी 2028 में होगा, WTC फाइनल की डेट भी हुई कन्फर्म

लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए पुरुष और महिला क्वालीफायर जनवरी और फरवरी 2028 में होंगे। वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2029 का फाइनल 8 से 12 जून तक इंग्लैंड में खेला जाएगा।

लॉस एंजिलिस में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों की क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए क्वालीफायर जनवरी-फरवरी 2028 में होंगे। महिला और पुरुष दोनों के लिए ओलंपिक क्वालीफायर को वैश्विक प्रतियोगिताओं की सूची में शामिल किया गया है जिसे आईसीसी ने दुबई में अक्टूबर में हुई बैठकों के बाद अपने सदस्य बोर्डों के साथ साझा किया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2029 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आठ से 12 जून तक इंग्लैंड में होगा।

हाई रैंकिंग टीमों ने किया क्वालीफाई इन टूर्नामेंटों के साथ-साथ 2028 में होने वाले पुरुष और महिला टी-20 विश्वकप की तारीखें उस ग्लोबल इवेंट लिस्ट का हिस्सा हैं, जिसे आईसीसी ने दुबई में अक्टूबर में हुई बैठकों के बाद अपने सदस्य बोर्डों के साथ साझा किया था। कुल मिलाकर, 2027 और 2031 के वनडे वर्ल्ड कप के बीच (क्वालीफायर सहित) पुरुषों के 12, महिलाओं के 7 और अंडर-19 के 5 इवेंट तय किए गए हैं। आईसीसी ने 2021 में ही कई बड़े इवेंट्स को अंतिम रूप दे दिया था, और अब कई अन्य टूर्नामेंटों की तारीखें भी तय कर दी गई हैं, हालांकि कुछ चीजें अभी भी स्पष्ट होनी बाकी हैं।

महिला वर्ग में, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन ने अपने-अपने महाद्वीपों से सबसे ऊंची रैंकिंग वाली पात्र टीमों के रूप में क्वालीफाई कर लिया है (यह इस साल की शुरुआत में हुए टी-20 विश्व कप में उनके प्रदर्शन पर आधारित है)। वहीं, पुरुष वर्ग में, 31 दिसंबर 2026 तक आईसीसी टी-20 रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाली चार टीमें-अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया से-अपनी जगह पक्की करेंगी।

ओलंपिक क्वालीफायर बाकी बची दो जगहों के बारे में, आईसीसी ने जून में कहा था कि मेजबान होने के नाते अमेरिका पुरुष और महिला दोनों प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकता है, बशर्ते वे 30 जून 2026 से 31 दिसंबर 2026 के बीच किसी भी समय अपनी-अपनी टी-20 रैंकिंग में शीर्ष 15 टीमों में शामिल हों। अमेरिका की पुरुष टीम अभी 13वें नंबर पर है, जिससे उनका ओलंपिक में सीधा प्रवेश पक्का हो गया है, लेकिन आईसीसी के नए क्वालीफिकेशन नियमों के अनुसार, महिला टीम के बाहर होने का खतरा बना हुआ है।

आईसीसी ने पहले ओलंपिक क्वालीफायर के लिए 2027 का समय सोचा था, लेकिन अब इन्हें 2028 की शुरुआत में शिफ्ट कर दिया गया है। यह लॉस एंजिल्स 28 गेम्स (ओलंपिक) शुरू होने से 6 महीने से भी कम समय पहले होगा, 1904 के बाद यह पहला ओलंपिक है जिसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली 6 टीमों के लिए शेड्यूल और टूर्नामेंट का ढांचा जून में ही जारी कर दिया गया था, लेकिन अब आईसीसी ने महिला वर्ग में मेजबान देश अमेरिका की सीधी एंट्री के लिए योग्यता मानदंड को अपडेट कर दिया है।

आईसीसी ने अभी तक पुरुष और महिला ओलंपिक क्वालीफायर के लिए स्थान तय नहीं किए हैं। इनमें आठ-आठ देश हिस्सा लेंगे, जिनका चयन आईसीसी अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर करेगा। इन आठ टीमों में (ऑटोमैटिक क्वालीफाई करने वाली टीमों के अलावा) सबसे ऊंची रैंकिंग वाली सात टीमें और कैरेबियन रीजनल क्वालीफायर की विजेता टीम शामिल होगी।

2028 में होने वाले महिला और पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप - जो क्रमशः पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया/न्यूज़ीलैंड में खेले जाने हैं - एक के बाद एक आयोजित होंगे, जिनके बीच केवल 11 दिनों का अंतर होगा। 12 टीमों वाला महिला टी-20 वर्ल्ड कप 7 सितंबर से एक अक्टूबर तक खेला जाएगा, जबकि 20 टीमों वाला पुरुष टूर्नामेंट 12 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच आयोजित होगा।