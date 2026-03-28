इंग्लैंड के 2 प्लेयर्स ने ठुकराया IPL 2026 में रिप्लेसमेंट बनने का ऑफर, बन सकते थे करोड़पति
जोश टंग आईपीएल 2026 की नीलामी में 1 करोड़ के प्राइज पूल में थे, जबकि स्मिथ 2 करोड़ वाले में। अगर कोई टीम इन्हें अपने स्क्वॉड में शामिल करती तो यह दोनों खिलाड़ी करोड़पति बन सकते थे।
IPL जैसी रंगारंग लीग का हिस्सा बनना हर खिलाड़ी का सपना होता है। यही वजह है कि नीलामी के समय देश विदेश के हजारों खिलाड़ी अपना नाम रजिस्टर कराते हैं। हालांकि स्लॉट कम होने की वजह से अधिकतर खिलाड़ियों के हाथ निराशा लगती है, मगर उन्हें फिर भी एक मौके का इंतजार रहता है। टूर्नामेंट के बीच जब कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो फ्रेंचाचाइजियों के पास इन्हीं रजिस्टार खिलाड़ियों में से किसी को बतौर रिप्लेसमेंट अपनी टीम में शामिल करने का मौका होता है। मगर खबर है कि इंग्लैंड के दो खिलाड़ी, जिन्होंने आईपीएल 2026 की नीलामी में खुद को रजिस्टर तो कराया था, मगर उन्हें कोई खरीददार नहीं मिला। अब जब उन्हें बतौर रिप्लेसमेंट खिलाड़ी आईपीएल में हिस्सा बनने का मौका मिला तो उन्होंने करोड़ों के ऑफर को ठुकरा दिया।
'द टेलीग्राफ़' के अनुसार, विकेटकीपर जेमी स्मिथ और तेज गेंदबाज जोश टंग ने 2026 IPL में रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर शामिल होने के ऑफर को ठुकरा दिए हैं। यह जोड़ी अगले दो महीने इंग्लैंड में बिताना चाहती है, हालांकि यह साफ नहीं किया गया है कि वे काउंटी चैंपियनशिप खेलेंगे या नहीं।
हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि स्मिथ और टंग किसकी जगह लेते, लेकिन डकेट के जाने के बाद DC के पास बैटिंग के लिए एक जगह खाली थी, जिसके लिए स्मिथ एकदम सही रहते। कई टीमों को तेज़ गेंदबाजों की भी जरूरत थी—जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स—और वे टंग को अपनी टीम में शामिल करना जरूर पसंद करतीं।
जोश टंग आईपीएल 2026 की नीलामी में 1 करोड़ के प्राइज पूल में थे, जबकि स्मिथ 2 करोड़ वाले में। अगर कोई टीम इन्हें अपने स्क्वॉड में शामिल करती तो यह दोनों खिलाड़ी करोड़पति बन सकते थे।
बता दें, हाल ही में इंग्लैंड के प्लेयर बेन डकेट ने काउंटी क्रिकेट पर ध्यान देने के लिए दिल्ली कैपिटल्स के साथ अपना 2 करोड़ रुपये का करार तोड़ दिया है। जिसकी वजह से अब उन पर 2 साल का IPL बैन लगेगा। डकेट से पहले इंग्लैंड की वनडे टीम के कप्तान हैरी ब्रूक भी ऐसा कर चुके हैं।
बेन डकेट ने अपने बयान में दिल्ली कैपिटल्स के फैंस से माफी मांगी और कहा कि उन्हें इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह को लेकर चिंता थी और वे अपनी फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और रेड-बॉल कौशल पर काम करने के लिए कुछ समय बिताना चाहते थे, साथ ही अपने परिवार पर भी ज्यादा ध्यान देना चाहते थे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें