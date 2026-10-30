वैभव सूर्यवंशी समेत 2 खिलाड़ी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर, इनकी हुई है वापसी
वैभव सूर्यवंशी समेत 2 खिलाड़ियों को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। वैभव सूर्यवंशी को तो परफॉर्म करने के बावजूद प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ा है। ऐसे में सैमसन और अभिषेक की जोड़ी मैदान पर होगी।
Team Indian Playing 11: इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर फिर से गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत की टीम में दो बदलाव देखने को मिले हैं। एक बदलाव तो ऐसा किया गया है, जिस पर खूब डिबेट होने वाली है, क्योंकि ओपनर वैभव सूर्यवंशी को परफॉर्म करने के बावजूद प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया गया है। इसके अलावा एक गेंदबाज का भी पत्ता टीम से कटा है।
ओपनर वैभव सूर्यवंशी के अलावा चौथे टी20 मैच के लिए भुवनेश्वर कुमार को भी ड्रॉप किया गया। इसकी जानकारी खुद कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस के बाद दी। वैभव सूर्यवंशी की जगह ईशान किशन की वापसी हुई है, जबकि भुवनेश्वर कुमार की जगह मयंक यादव खेल रहे हैं। गेंदबाजी को लेकर तो टेक्टिकल चेंज भी है और परफॉर्मेंस भी एक आधार है, क्योंकि भुवी तीन मैचों में सिर्फ एक विकेट निकाल पाए हैं और सबसे ज्यादा महंगे भी रहे हैं।
वैभव को क्यों किया गया बाहर?
वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो उन्होंने तीसरे टी20 मैच में 19 गेंदों में 45 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने 2.2 ओवर में 50 और 5 ओवर में 100 रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया था। पावरप्ले में दोनों ने 118 रन जोड़े थे। बावजूद इसके उन्हें ड्रॉप किया गया, क्योंकि अभी तक नंबर 3 पर ईशान किशन खेल रहे थे, जो चोट के कारण दो मैच नहीं खेले। अब उनकी वापसी हो गई है तो वैभव को बाहर होना पड़ा है।
भुवनेश्वर कुमार का क्यों कटा प्लेइंग 11 से पत्ता?
वहीं, भुवनेश्वर कुमार के साथ समस्या यह रही है कि वे कमबैक सीरीज में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। 3 मैचों में 12 ओवर उन्होंने फेंके और 139 रन लुटाए, जो किसी अन्य गेंदबाज से काफी ज्यादा हैं। विकेट भी उन्हें एक मिला। वहीं, अगर ऑकलैंड की पिच को देखें तो यहां पिच पर घास है। ऐसे में मीडियम पेसर के लिए गेंदबाजी करना कठिन होगा। यही कारण है कि 140 से ज्यादा और 150 के आसपास की गति से गेंदबाजी करने वाले मयंक को वापस प्लेइंग इलेवन में लाया गया है।
टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और प्रिंस यादव
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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