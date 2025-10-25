2 ऑस्ट्रेलियाई वुमेंस क्रिकेट प्लेयर्स से इंदौर में छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

संक्षेप: आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप खेलने भारत आई ऑस्ट्रेलियाई टीम की दो प्लेयर्स के साथ इंदौर में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को आज अपना लीग स्टेज का आखिरी मैच इंदौर में खेलना है।

आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप खेलने भारत आई ऑस्ट्रेलियाई टीम की दो प्लेयर्स के साथ इंदौर में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को आज अपना लीग स्टेज का आखिरी मैच इंदौर में खेलना है। बताया जा रहा है कि इंदौर में होटल से कैफे जाते समय कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई। यह घटना गुरुवार, 23 अक्टूबर की बताई जा रही है। महिला क्रिकेटरों ने घटना होते ही तुरंत आपातकालीन सूचना भेजी। सूचना मिलते ही सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंच गए। ऑस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा प्रबंधक डैनी सिमंस ने गुरुवार शाम एमआईजी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बाइक सवार आरोपी अकील को गिरफ्तार कर लिया।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने खजराना रोड इलाके में हुई इस घटना में शामिल व्यक्ति को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया।

सब-इंस्पेक्टर निधि रघुवंशी ने बताया कि दोनों क्रिकेटर अपने होटल से बाहर निकले और एक कैफ़े की ओर जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि कथित तौर पर उसने उनमें से एक को गलत तरीके से छुआ और भाग गया।

दोनों ने अपने टीम सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस से संपर्क किया, जिन्होंने स्थानीय सुरक्षा संपर्क अधिकारियों के साथ समन्वय करके सहायता के लिए एक वाहन भेजा।

सूचना मिलने पर, सहायक पुलिस आयुक्त हिमानी मिश्रा ने दोनों खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनके बयान दर्ज किए और एमआईजी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 (महिला का शील भंग करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग) और धारा 78 (पीछा करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।