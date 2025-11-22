AUS vs ENG: ट्रैविस हेड की सेंचुरी से इंग्लैंड टीम हुई तबाह, ऑस्ट्रेलिया ने दो दिन में जीता पहले एशेज टेस्ट
AUS vs ENG 1st Ashes Test: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट अपने नाम कर लिया है। मेजबान टीम ने दो में पर्थ में इंग्लैंड को धूल चटा दी। ट्रैविस हेड ने तूफानी शतकीय पारी खेली।
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड पहला एशेज टेस्ट का सिर्फ दो दिन में रिजल्ट निकल आया। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार पर्थ में आठ विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की। विकेटों के पतझड़ के बीच टैविस हेड की तूफानी सेंचुरी से इंग्लैंड टीम तबाह हुई। ऑस्ट्रेलिया ने 205 रनों का टारगेट 28.2 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर चेज किया। बतौर ओपनर उतरे हेड ने 83 गेंदों में 123 रन बनाए। उन्होंने 16 चौके और चार छक्के मारे। हेड ने 69 गेंदों में अपना दसवां टेस्ट शतक कंप्लीट किया था। यह टेस्ट इतिहास का संयुक्त रूप से पांचवां सबसे तेज शतक है।
लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी रही। हेड और जेक वेदराल्ड (34 गेंदों में 23) ने पहले विकेट के लिए 75 रन जोड़े। ब्रायडन कार्से ने 12वें ओवर में वेदराल्ड का शिकार किया। इसके बाद, हेड ने मार्नस लाबुशेन के संग दूसरे विकेट के लिए 117 रनों की साझेदारी कर इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कार्से ने 27वें ओवर में हेड को आउट किया। लाबुशेन 49 गेंदों में 51 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें छह चौके और एक सिक्स शामिल है। कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ चार गेंदों में नाबाद दो रन जुटाए।
पर्थ टेस्ट के पहले दिन जबकि दूसरे दिन आज 13 विकेट गिरे। तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने कुल 10 विकेट अपने नाम किए। स्टार्क ने पहली पारी में सात और दूसरी पारी में तीन शिकार किए। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दूसरी पारी में 34.4 ओवरों में 164 रन पर समेटा। वहीं, मेहमान टीम ने पहली पारी में 172 रन बनाने के बाद 40 रनों की बढ़त हासिल की थी लेकिन लेकिन दूसरी पारी में उसके बल्लेबाजों के समर्पण से उसे हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 132 रनों पर ढेर हुई थी।