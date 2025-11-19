Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़19 November is the dark day in Indian Cricket History India lost World Cup 2023 final vs Australia on this day
फिर आ गया भारत को बेहिसाब रुलाने वाला 19 नवंबर, ऑस्ट्रेलिया ने हमसे छीन ली थी विश्व कप की ट्रॉफी

फिर आ गया भारत को बेहिसाब रुलाने वाला 19 नवंबर, ऑस्ट्रेलिया ने हमसे छीन ली थी विश्व कप की ट्रॉफी

संक्षेप: भारतीय क्रिकेट टीम और टीम इंडिया के करोड़ों फैंस का दिल आज ही के दिन 19 नवंबर 2023 को चकनाचूर हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारतीय टीम को करारी हार वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में मिली थी। उस दिन हर कोई रोया था।

Wed, 19 Nov 2025 07:51 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अहमदाबाद में 19 नवंबर 2023 की सुबह भी आज की तरह की ही एक सुबह थी। पूरा हिंदुस्तान बड़े जश्न की तैयारी कर रहा था। जहां देखो वहां सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था- इंडिया...इंडिया...अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला जाना था। टिकटों के लिए मारामारी चल रही थी। लगभग सवा लाख लोग टीम इंडिया को स्टेडियम में सपोर्ट करने पहुंचे थे। बाद में ये भी खबर थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मैच को देखने के लिए पहुंचेंगे। मैच का उत्साह चर्म पर था।

इंडियन एयरफोर्स ने टीम इंडिया के जज़्बातों को बढ़ाने के लिए आसमान से सलामी दी। पूरा हिंदुस्तान बहुत खुश था, क्योंकि सबको पता था कि यह वर्ल्ड कप तो हमारा ही है, क्योंकि टीम इंडिया ने जिस तरह का खेल इस टूर्नामेंट में दिखाया था, उससे कोई भी नहीं कह सकता था कि भारत ये फाइनल नहीं जीतेगा। जो टीम लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची थी। उसको देखकर हर किसी को विश्वास था कि भारत तीसरी बार विश्व कप की ट्रॉफी जीतेगा। भारतीय टीम पूरे विश्वास से मैदान पर उतरी और ऑस्ट्रेलिया पर भारी दबाव था।

हालांकि, यहां एक बात फिर से सिद्ध हो गई कि किस्मत के आगे सभी को झुकना पड़ता है और उस दिन कुछ ऐसा ही भारतीय टीम के साथ हुआ। शाम होते-होते जैसे हमारी खुशियों पर ग्रहण लग गया। हमारी टीम में कोई कमी नहीं थी, हमारे खिलाड़ियों ने अपनी जान लगा दी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के हाथों से ट्रॉफी छीनकर ले गई। उस वक्त एक सौ चालीस करोड़ लोगों का दिल टूटकर छलनी हो गया। जो कभी नहीं रोते थे, वह लोग भी उस दिन बहुत रोए।

उस दिन एक बात जरूर समझ आई कि हर कहानी में हैप्पी इंडिंग हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ कहानियों का अंत ऐसा होता है, जिसे हम जिंदगी भर नहीं भूल पाते हैं। ऐसा ही तारीख और दिन 19 नवंबर का भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल में है। हर किसी को आज भी याद है रोहित शर्मा की वो आंसुओं से भरी आंखें, विराट कोहली का वो टूटा हुआ दिल, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की आंखों में आंसु। स्टेडियम में बैठे हजारों लोगों के चेहरे पर मायूसी और हजारों लोगों की आंखों में आंसू। इसका कोई हिसाब नहीं है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
