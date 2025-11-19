फिर आ गया भारत को बेहिसाब रुलाने वाला 19 नवंबर, ऑस्ट्रेलिया ने हमसे छीन ली थी विश्व कप की ट्रॉफी
संक्षेप: भारतीय क्रिकेट टीम और टीम इंडिया के करोड़ों फैंस का दिल आज ही के दिन 19 नवंबर 2023 को चकनाचूर हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारतीय टीम को करारी हार वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में मिली थी। उस दिन हर कोई रोया था।
अहमदाबाद में 19 नवंबर 2023 की सुबह भी आज की तरह की ही एक सुबह थी। पूरा हिंदुस्तान बड़े जश्न की तैयारी कर रहा था। जहां देखो वहां सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था- इंडिया...इंडिया...अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला जाना था। टिकटों के लिए मारामारी चल रही थी। लगभग सवा लाख लोग टीम इंडिया को स्टेडियम में सपोर्ट करने पहुंचे थे। बाद में ये भी खबर थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मैच को देखने के लिए पहुंचेंगे। मैच का उत्साह चर्म पर था।
इंडियन एयरफोर्स ने टीम इंडिया के जज़्बातों को बढ़ाने के लिए आसमान से सलामी दी। पूरा हिंदुस्तान बहुत खुश था, क्योंकि सबको पता था कि यह वर्ल्ड कप तो हमारा ही है, क्योंकि टीम इंडिया ने जिस तरह का खेल इस टूर्नामेंट में दिखाया था, उससे कोई भी नहीं कह सकता था कि भारत ये फाइनल नहीं जीतेगा। जो टीम लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची थी। उसको देखकर हर किसी को विश्वास था कि भारत तीसरी बार विश्व कप की ट्रॉफी जीतेगा। भारतीय टीम पूरे विश्वास से मैदान पर उतरी और ऑस्ट्रेलिया पर भारी दबाव था।
हालांकि, यहां एक बात फिर से सिद्ध हो गई कि किस्मत के आगे सभी को झुकना पड़ता है और उस दिन कुछ ऐसा ही भारतीय टीम के साथ हुआ। शाम होते-होते जैसे हमारी खुशियों पर ग्रहण लग गया। हमारी टीम में कोई कमी नहीं थी, हमारे खिलाड़ियों ने अपनी जान लगा दी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के हाथों से ट्रॉफी छीनकर ले गई। उस वक्त एक सौ चालीस करोड़ लोगों का दिल टूटकर छलनी हो गया। जो कभी नहीं रोते थे, वह लोग भी उस दिन बहुत रोए।
उस दिन एक बात जरूर समझ आई कि हर कहानी में हैप्पी इंडिंग हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ कहानियों का अंत ऐसा होता है, जिसे हम जिंदगी भर नहीं भूल पाते हैं। ऐसा ही तारीख और दिन 19 नवंबर का भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल में है। हर किसी को आज भी याद है रोहित शर्मा की वो आंसुओं से भरी आंखें, विराट कोहली का वो टूटा हुआ दिल, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की आंखों में आंसु। स्टेडियम में बैठे हजारों लोगों के चेहरे पर मायूसी और हजारों लोगों की आंखों में आंसू। इसका कोई हिसाब नहीं है।