23 महीने से टीम इंडिया ने ODI क्रिकेट में नहीं जीता टॉस, कप्तान बदला; मगर किस्मत नहीं
संक्षेप: 23 महीने से टीम इंडिया ने ODI क्रिकेट में टॉस नहीं जीता है। कप्तान बदल चुका है, लेकिन टीम इंडिया की अभी तक किस्मत नहीं बदली है। आखिरी टॉस भारत ने नवंबर 2023 में जीता था, जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था।
टीम इंडिया ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में आखिरी बार टॉस नवंबर 2023 में जीता था। इसके बाद से भारतीय टीम को वनडे क्रिकेट में टॉस के मामले में हार पर हार मिल रही है। यहां तक कि कप्तान बदल चुका है, लेकिन टीम इंडिया का टॉस हारने का सिलसिला थम नहीं रहा। 23 महीने से टीम इंडिया ने ODI क्रिकेट में टॉस नहीं जीता है। कप्तान बदल चुका है, लेकिन टीम इंडिया की अभी तक किस्मत नहीं बदली है। आखिरी टॉस भारत ने नवंबर 2023 में जीता था, जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था।
टीम इंडिया ने 15 नवंबर 2023 को न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल मैच में टॉस जीता था। उस समय टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा थे। अब 19 अक्टूबर 2025 को भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल हैं, लेकिन टॉस अभी भी भारत की झोली में नहीं गिरा। 16 मैच भारत ने वर्ल्ड कप 2023 फाइनल समेत खेले हैं, लेकिन भारतीय टीम को टॉस में जीत नहीं मिल सकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगातार 16 टॉस हारने का मतलब है कि ऐसा आप लाखों बार सिक्का उछालेंगे, तब जाकर होगा।
हालांकि, अच्छी बात ये है कि भारतीय टीम ने इस दौरान मैच खूब जीते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल भी इसी बीच खेला गया है। ऐसे में टॉस भारत के लिए नासूर नहीं बन रहा। हालांकि, पर्थ में जारी पहले वनडे मैच में टीम इंडिया के लिए टॉस हारना खराब साबित हुआ, क्योंकि 25 रन पर ही भारत के दो पूर्व कप्तान और मौजूदा कप्तान आउट हो गए। रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली और फिर शुभमन गिल पवेलियन लौट गए। खराब शुरुआत को भारत अब कैसे बदलेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। उपकप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर हैं। उनके साथ अक्षर पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन बारिश ने खेल खराब किया हुआ है।