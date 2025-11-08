Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़14 players over the age of 30 in Australia Ashes Squad Pacer Josh Hazlewood dismissed This concern
ऑस्ट्रेलिया के एशेज स्क्वॉड में 15 में से 14 खिलाड़ी 30 के पार, जोश हेजलवुड ने इस चिंता को किया खारिज

ऑस्ट्रेलिया के एशेज स्क्वॉड में 15 में से 14 खिलाड़ी 30 के पार, जोश हेजलवुड ने इस चिंता को किया खारिज

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड एशेज सीरीज 21 नवंबर से शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया के एशेज स्क्वॉड में 15 में से 14 खिलाड़ी 30  साल से अधिक उम्र के हैं। जोश हेजलवुड ने उम्रदराज बॉलिंग यूनिट का समर्थन किया है।

Sat, 8 Nov 2025 02:52 PMBhasha
share Share
Follow Us on

तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने आस्ट्रेलिया के उम्रदराज गेंदबाजी आक्रमण को लेकर चिंताओं को खारिज करते हुए शनिवार को कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज से पहले सामूहिक अनुभव उनकी टीम का मजबूत पक्ष है। पहले एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम में 30 वर्ष से अधिक आयु के 14 खिलाड़ी शामिल हैं। उनके स्पिन आक्रमण की अगुवाई नाथन लियोन करेंगे, जो 21 नवंबर को पर्थ में शुरू होने वाले पहले टेस्ट से एक दिन पहले 38 वर्ष के हो जाएंगे। तेज गेंदबाजी में मिशेल स्टार्क (35), हेजलवुड (34) और स्कॉट बोलैंड (36) शामिल हैं, जबकि कप्तान पैट कमिंस 32 वर्ष के हैं। कमिंस चोटिल होने के कारण पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हेजलवुड ने ऑस्ट्रेलिया एसोसिएटेड प्रेस से कहा, ‘‘मुझे लगता है कि केवल टेस्ट मैच ही नहीं बल्कि खेल के सभी प्रारूपों में खेलने का हमारा सामूहिक अनुभव हमारा मजबूत पक्ष है। हमने मैदान पर विभिन्न परिस्थितियों का सामना किया है तथा एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक टीम के रूप में भी काफी कुछ सीखा है। हम एक-दूसरे के खेल को अच्छी तरह जानते हैं और एक-दूसरे की मदद करते हैं।’’ इस बीच आस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस दूसरे एशेज टेस्ट में खेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस तेज गेंदबाज ने शनिवार को नेट पर पूरी क्षमता से गेंदबाजी की।

ये भी पढ़ें:ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम का ऐलान, कप्तान बदला; नया प्लेयर भी टीम में शामिल

वहीं, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड का मानना ​​है कि मेजबान ऑस्ट्रेलिया आगामी एशेज सीरीज में प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगा लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी टीम भी इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए आत्मविश्वास से भरी है। इंग्लैंड की टीम 2010-11 से ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीत पाई है और उसका लक्ष्य इस बार यह इंतजार खत्म करने का होगा। ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार वुड ने कहा, ‘‘ऑस्ट्रेलिया निश्चित रूप से सीरीज में प्रबल दावेदार है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी टीम में भी इस बात का आत्मविश्वास है कि हम यहां अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।’’ वुड ने 15 महीनों से कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है और वह फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में भी नहीं खेले हैं। इस टूर्नामेंट के दौरान उन्हें घुटने में चोट लग गई थी।

Australia vs England Australia Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |