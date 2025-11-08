ऑस्ट्रेलिया के एशेज स्क्वॉड में 15 में से 14 खिलाड़ी 30 के पार, जोश हेजलवुड ने इस चिंता को किया खारिज

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड एशेज सीरीज 21 नवंबर से शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया के एशेज स्क्वॉड में 15 में से 14 खिलाड़ी 30 साल से अधिक उम्र के हैं। जोश हेजलवुड ने उम्रदराज बॉलिंग यूनिट का समर्थन किया है।

तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने आस्ट्रेलिया के उम्रदराज गेंदबाजी आक्रमण को लेकर चिंताओं को खारिज करते हुए शनिवार को कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज से पहले सामूहिक अनुभव उनकी टीम का मजबूत पक्ष है। पहले एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम में 30 वर्ष से अधिक आयु के 14 खिलाड़ी शामिल हैं। उनके स्पिन आक्रमण की अगुवाई नाथन लियोन करेंगे, जो 21 नवंबर को पर्थ में शुरू होने वाले पहले टेस्ट से एक दिन पहले 38 वर्ष के हो जाएंगे। तेज गेंदबाजी में मिशेल स्टार्क (35), हेजलवुड (34) और स्कॉट बोलैंड (36) शामिल हैं, जबकि कप्तान पैट कमिंस 32 वर्ष के हैं। कमिंस चोटिल होने के कारण पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हेजलवुड ने ऑस्ट्रेलिया एसोसिएटेड प्रेस से कहा, ‘‘मुझे लगता है कि केवल टेस्ट मैच ही नहीं बल्कि खेल के सभी प्रारूपों में खेलने का हमारा सामूहिक अनुभव हमारा मजबूत पक्ष है। हमने मैदान पर विभिन्न परिस्थितियों का सामना किया है तथा एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक टीम के रूप में भी काफी कुछ सीखा है। हम एक-दूसरे के खेल को अच्छी तरह जानते हैं और एक-दूसरे की मदद करते हैं।’’ इस बीच आस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस दूसरे एशेज टेस्ट में खेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस तेज गेंदबाज ने शनिवार को नेट पर पूरी क्षमता से गेंदबाजी की।