1 गेंद में 13 रन: तूफानी शतक के बाद अगले मैच में संजू सैमसन का एक और धमाका

एशिया कप से पहले संजू सैमसन केरल क्रिकेट लीग में बल्ले से धमाके कर रहे हैं। वह KCL में कोच्चि ब्लू टाइगर्स की तरफ से खेलते हैं। पहले तो उन्होंने रविवार को एरीज कोल्लम सेलर्स के खिलाफ सिर्फ 51 गेंद में ताबड़तोड़ 121 रन बनाकर अपनी टीम को 4 विकेट की यादगार जीत दिलाई। उसके बाद मंगलवार को थ्रिसूर टाइटंस के खिलाफ 46 गेंदों में 89 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने सिजोमन जोसेफ के ओवर की एक गेंद पर टीम के खाते में 13 रन जुड़वा डाले। हालांकि, उनकी टीम यह मैच 5 विकेट से हार गई।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोच्चि की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 188 रन का स्कोर खड़ा किया। ओपनिंग करने उतरे संजू सैमसन ने 4 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 46 गेंदों में 89 रन की पारी खेली।

सैमसन ने स्पिनर सिजोमन जोसेफ की एक गेंद पर 13 रन जुटाए। हुआ यूं कि थ्रिसूर टाइटंस के कप्तान जोसेफ पांचवां ओवर डालने आए। चौथी गेंद पर सैमसन ने डीप एक्स्ट्रा कवर पर सिक्स जड़ दिया। अंपायर ने गेंद को नो बॉल करार दे दिया क्योंकि गेंद फेंकते वक्त जोसेफ ओवरस्टेप कर गए थे। अब अगली गेंद पर फ्री हिट था और सैमसन ने उस पर भी छक्का जड़ दिया और इस बार गेंद की डीप-मिड विकेट के ऊपर हवाई यात्रा कराई।