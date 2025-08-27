13 runs in 1 ball After a stormy century Sanju Samson made another blast in the next match kerala cricket league 1 गेंद में 13 रन: तूफानी शतक के बाद अगले मैच में संजू सैमसन का एक और धमाका, Cricket Hindi News - Hindustan
1 गेंद में 13 रन: तूफानी शतक के बाद अगले मैच में संजू सैमसन का एक और धमाका

केरल क्रिकेट लीग में संजू सैमसन का धमाका जारी है। मंगलवार को उन्होंने कोच्चि ब्लू टाइगर्स की तरफ से थ्रिसूर टाइटंस के खिलाफ 46 गेंद में 89 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने सिजोमन जोसेफ की एक गेंद पर टीम के लिए 13 रन बटोरे। इससे पहले रविवार को एरीज कोल्लम के खिलाफ सैमसन ने 51 गेंद में 121 रन बनाए थे।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 09:29 AM
एशिया कप से पहले संजू सैमसन केरल क्रिकेट लीग में बल्ले से धमाके कर रहे हैं। वह KCL में कोच्चि ब्लू टाइगर्स की तरफ से खेलते हैं। पहले तो उन्होंने रविवार को एरीज कोल्लम सेलर्स के खिलाफ सिर्फ 51 गेंद में ताबड़तोड़ 121 रन बनाकर अपनी टीम को 4 विकेट की यादगार जीत दिलाई। उसके बाद मंगलवार को थ्रिसूर टाइटंस के खिलाफ 46 गेंदों में 89 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने सिजोमन जोसेफ के ओवर की एक गेंद पर टीम के खाते में 13 रन जुड़वा डाले। हालांकि, उनकी टीम यह मैच 5 विकेट से हार गई।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोच्चि की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 188 रन का स्कोर खड़ा किया। ओपनिंग करने उतरे संजू सैमसन ने 4 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 46 गेंदों में 89 रन की पारी खेली।

सैमसन ने स्पिनर सिजोमन जोसेफ की एक गेंद पर 13 रन जुटाए। हुआ यूं कि थ्रिसूर टाइटंस के कप्तान जोसेफ पांचवां ओवर डालने आए। चौथी गेंद पर सैमसन ने डीप एक्स्ट्रा कवर पर सिक्स जड़ दिया। अंपायर ने गेंद को नो बॉल करार दे दिया क्योंकि गेंद फेंकते वक्त जोसेफ ओवरस्टेप कर गए थे। अब अगली गेंद पर फ्री हिट था और सैमसन ने उस पर भी छक्का जड़ दिया और इस बार गेंद की डीप-मिड विकेट के ऊपर हवाई यात्रा कराई।

जीत के लिए 189 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थ्रिसूर टाइटंस का 19 रन पर ही पहला विकेट गिर गया। 117 रन तक आधी टीम आउट हो गई थी लेकिन सिजोमन जोसेफ और अर्जुन एके की नाबाद पारियों की बदौलत टाइटंस ने 5 विकेट से जीत हासिल की। जोसेफ ने 23 गेंद में नाबाद 42 और एके ने 16 गेंद में नाबाद 31 रन की पारी खेली। टाइटंस के लिए अहमद इमरान ने 40 गेंद में 72 रन की सबसे बड़ी पारी खेली।

