रोहित-कोहली से लेकर जायसवाल तक, ICC रैंकिंग के टॉप-10 में 13 भारतीय; शुभमन गिल ने किया कमाल
सभी फॉर्मेट की आईसीसी रैंकिंग में 13 भारतीय खिलाड़ी टॉप-10 में हैं। इस लिस्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। वहीं भारतीय टीम वनडे और टी20 रैंकिंग में पहले पायदान पर है।
आईसीसी द्वारा जारी की गई सभी फॉर्मेट की ताजा रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिल रहा है। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गजों समेत यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी अपना कमाल दिखा रहे हैं। बल्लेबाजों की रैंकिंग में सबसे ज्यादा 7 भारतीय खिलाड़ी टॉप-10 में है, जबकि ऑलराउंडर्स की सूची में 4 तो गेंदबाजों की सूची में 2 इंडियन खिलाड़ी लिस्ट में हैं। वहीं टीम रैंकिंग में भी भारत दो फॉर्मेट में पहले पायदान पर है। आईए एक नजर पूरी लिस्ट पर डालते हैं।
शुभमन गिल ने किया कमाल
ताजा आईसीसी रैंकिंग में शुभमन गिल एकमात्र ऐसे भारतीय हैं, जो दो फॉर्मेट की रैंकिंग में टॉप-10 में हैं। गिल वनडे में पहले पायदान पर हैं, जबकि टेस्ट में में भारतीय कप्तान 7वें नंबर पर हैं। गिल के अलावा कोई और भारतीय ऐसा नहीं है जो एक से ज्यादा फॉर्मेट की किसी भी रैंकिंग में टॉप-10 में हो।
शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ हुई वनडे सीरीज में ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर आाईसीसी वनडे रैंकिंग में एक बार फिर नंबर-1 का पायदान हासिल किया है। गिल की वनडे में रेटिंग 800 पार है।
ICC बैटिंग रैंकिंग में टॉप-10 में भारतीय
शुभमन गिल (ODI और टेस्ट)
विराट कोहली (ODI)
रोहित शर्मा (ODI)
यशस्वी जायसवाल (टेस्ट)
ईशान किशन (T20I)
अभिषेक शर्मा (T20I)
तिलक वर्मा (T20I)
ICC बॉलिंग रैंकिंग में टॉप-10 में भारतीय
जसप्रीत बुमराह (टेस्ट)
वरुण चक्रवर्ती (टी20)
ICC ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप-10 में भारतीय
रवींद्र जडेजा (टेस्ट)
वॉशिंगटन सुंदर (टेस्ट)
अक्षर पटेल (वनडे)
हार्दिक पांड्या (टी20)
आईसीसी टीम रैंकिंग में भारत
वनडे- नंबर-1
टी20- नंबर-1
टेस्ट- नंबर-4
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें