Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़11 years after Phil Hughes' death, 17-year-old cricketer dies after being hit on the neck by a ball in Australia
ऑस्ट्रेलिया में 11 साल बाद फिल ह्यूज जैसा हादसा, गर्दन पर गेंद लगने से 17 साल के क्रिकेटर की मौत

ऑस्ट्रेलिया में 11 साल बाद फिल ह्यूज जैसा हादसा, गर्दन पर गेंद लगने से 17 साल के क्रिकेटर की मौत

संक्षेप: फिल ह्यूज की मौत के 11 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर उसी तरह के हादसे ने झकझोर दिया है। एक 17 साल के होनहार क्रिकेटर बेन ऑस्टिन की उसी तरह मौत हो गई जैसे ह्यूज के साथ हादसा हुआ था। नेट प्रैक्टिस के दौरान ऑस्टिन को भी गर्दन और सिर वाले हिस्से में गेंद लगी और 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई।

Thu, 30 Oct 2025 11:35 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
फिल ह्यूज का नाम आते ही क्रिकेट इतिहास के सबसे दर्दनाक हादसे में से एक की बरबस याद आ जाती है। नवंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया के होनहार इंटरनेशनल क्रिकेटर फिलिप जोए ह्यूज को शेफील्ड शील्ड के एक मैच के दौरान सीन एबॉट की बाउंसल गर्दन पर लगी थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। उस हादसे ने ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ पूरे खेल जगत को झकझोर दिया था। 11 साल बाद एक बार फिर वैसा ही झकझोर देने वाला हादसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के 17 साल के होनहार क्रिकेटर बेन ऑस्टिन की फिल ह्यूज की तरह ही गर्दन पर गेंद लगने से मौत हो गई।

बने ऑस्टिन एक टी20 मैच से पहले मेलबर्न में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ले रहे थे। तभी एक गेंद उनकी गर्दन पर जा लगी। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया लेकिन वह बचाए नहीं जा सके। उनकी मौत की खबर सुनकर ऑस्ट्रेलिया में शोक की लहर दौड़ गई।

हादसा मंगलवार की शाम को हुआ। बेन ऑस्टिन बुधवार को एलिडन पार्क के खिलाफ होने वाले टी20 मैच से पहले नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी एक गेंद उनके सिर और गर्दन के आसपास जा लगी। उस वक्त वह हेल्मेट भी पहने हुए थे।

तत्काल मेडिकल इमर्जेंसी टीम मौके पर पहुंची और ऑस्टिन को गंभीर हालत में मोनाश मेडिकल सेंटर ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन वह बचाए नहीं जा सके। फर्नट्री गली क्रिकेट कल्ब ने गुरुवार सुबह उनकी मौत की पुष्टि की। ऑस्टिन इसी क्लब के लिए खेलते थे।

बेन ऑस्टिन के पिता जेस ऑस्टिन ने एक बयान जारी कर कहा है, 'प्यारे बेन की मौत से हम पूरी तरह टूट चुके हैं।'

फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब ने एक बयान जारी कर ऑस्टिन के परिवार की निजता का सम्मान किए जाने की अपील की है। क्लब ने अपने बयान में कहा है, 'बेन के गुजरने से हम पूरी तरह सदमे में हैं। उनके निधन का असर हमारी क्रिकेट कम्यूनिटी के सभी लोगों पर पड़ेगा। हमारी आपसे से गुजारिश है कि कृपया इस वक्त बेन के परिवार की निजता का सम्मान करें।'

