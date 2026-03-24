भगदड़ में जान गंवाने वाले दर्शकों की याद में हमेशा खाली रखी जाएंगी चिन्नास्वामी की 11 सीटें, RCB और KSCA का फैसला
आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने KSCA के साथ मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है। फ्रेंचाइजी ने चिन्नास्वामी स्टेडियम की 11 कुर्सियों को हमेशा के लिए खाली करने का एक भावनात्मक निर्णय लिया है।
आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने एक बड़ा फैसला लिया है। फ्रेंचाइजी ने चिन्नास्वामी स्टेडियम की 11 कुर्सियों को हमेशा के लिए खाली करने का एक भावनात्मक निर्णय लिया है। यह निर्णय उन समर्थकों की याद में लिया गया है जो आईपीएल 2025 के सीजन में आरसीबी की पहली खिताबी जीत के बाद 4 जून को जश्न के दौरान मची भगदड़ में मारे गए थे।
RCB ने यह फैसला KSCA के साथ मिलकर लिया है। फैसले के अनुसार, स्टेडियम के एक प्रमुख स्टैंड की 11 सीटों को आम दर्शकों के लिए हटा दिया गया है। अब इन सीटों पर कभी कोई नहीं बैठेगा और ये 11 सीटें हमेशा के लिए खाली रखी जाएंगी। फिर चाहे वे आईपीएल के मैच हों, या घरेलू टू्र्नामेंट या फिर इंटरनेशनल मुकाबले ही क्यों ना हों। ये 11 कुर्सियां आरसीबी के उन फैंस की याद में हमेशा खाली रहेंगी, जिन्होंने भगदड़ के दौरान जान गंवाई थी।
आरसीबी अपने टूर्नामेंट की शुरुआत 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के साथ चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही करेगी। मैच से पहले भगदड़ में मारे गए सभी 11 फैंस के लिए स्टेडियम के मुख्य द्वार पर एक स्मारक पट्टिका बनाई गई है, जिसका अनावरण किया जाएगा। इसके बाद मैच शुरू होने से तुरंत पहले उन 11 फैंस के नाम स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, जो भगदड़ में मारे गए थे। इतना ही नहीं, प्रैक्टिस मैच के दौरान आरसीबी के सभी खिलाड़ी 11 नंबर की जर्सी में नजर आएंगे, जो इन फैंस के लिए श्रद्धांजलि होगी। 28 मार्च को मैच शुरू होने से पहले इन फैंस की आत्मा की शांति के लिए पूरे स्टेडियम में 1 मिनट का मौन रखा जाएगा।
बता दें कि यह घटना 4 जून 2025 को तब हुई थी, जब आरसीबी ने आईपीएल का खिताब जीतने के कुछ ही घंटों के भीतर इस जुलूस को आयोजित करा दिया था और स्टेडियम के आसपास भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई जिसे प्रशासन नियंत्रित नहीं कर पाया था और भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी। आरसीबी ने मारे गए लोगों को मुआवजे का ऐलान पहले ही कर दिया था।
भीड़ प्रबंधन के लिए आरसीबी ने खर्च किए 7 करोड़
पिछले साल हुई भगदड़ को देखते हुए आरसीबी ने स्टेडियम और आसपास की भीड़ को संभालने के लिए 7 करोड़ रुपये भी खर्च किए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश मेनन ने मंगलवार को बताया कि फ्रेंचाइजी ने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर और आसपास भीड़ प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब सात करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह कदम पिछले वर्ष चार जून 2025 को टीम के आईपीएल खिताब जश्न के दौरान स्टेडियम के पास हुई भगदड़ में 11 प्रशंसकों की मौत के बाद उठाया गया है। इस घटना के बाद आरसीबी और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) को सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए बाध्य होना पड़ा था।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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