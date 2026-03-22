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IPL में खेल चुके हैं 11 पाकिस्तानी प्लेयर, एक ने तो कमाल ही कर दिया था, जानिए कब से लगा बैन?

Mar 22, 2026 02:46 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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आज आप देखते हैं कि आईपीएल में 1 भी पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं नजर आता, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। इस लीग में 11 पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल चुके हैं। एक ने तो पर्पल कैप भी जीती है। कब, क्या, कैसे हुआ विस्तार से जानिए। 

IPL में खेल चुके हैं 11 पाकिस्तानी प्लेयर, एक ने तो कमाल ही कर दिया था, जानिए कब से लगा बैन?

एक बार फिर 28 मार्च से आईपीएल का आगाज होने जा रहा है। यह इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन होगा। इससे पहले 18 सीजन खेले जा चुके हैं और हर साल बिना किसी व्यवधान के यह टूर्नामेंट आयोजित हुआ है। आप सबको पता है कि आईपीएल में दुनिया के तमाम देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर लंबे समय से आईपीएल खेलने को लेकर प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि, एक ऐसा भी वक्त था, जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आईपीएल में शिरकत की थी। एक दो नहीं, बल्कि आईपीएल के पहले सीजन में 11 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आईपीएल में हिस्सा लिया था। आईपीएल के पहले सीजन का खिताब राजस्थान रॉयल्स ने जीता था और इस चैंपियन टीम में सोहेल तनवीर, यूनिस खान और कामरान अकमल जैसे खिलाड़ी शामिल थे।

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पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी आईपीएल खेले

आईपीएल के पहले सीजन में जिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शिकरत की थी उनमें बड़े- बड़े नाम शामिल हैं। इस टूर्नामेंट में शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर और मिसबा-उल-हक जैसे दिग्गजों ने हिस्सा लिया था। शोएब अख्तर, मोहम्मद हफीज, उमर गुल, सलमान बट्ट, जैसे चार खिलाड़ियों को शाहरूख खान के सह-मालिकाना हक वाली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। सोहेल तनवीर, यूनिस खान और कामरान अकमल पहली बार चैंपियन बनी टीम राजस्थान का हिस्सा थे। शाहिद अफरीदी डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा थे। शोएब मलिक और मोहम्मद आसिफ को डेल्ही डेयरडेविल्स ने अपनी टीम में शामिल किया था। पाकिस्तान के लंबे समय तक कप्तान रहे मिसबा-उल हक आरसीबी की टीम का हिस्सा थे।

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IPL खेल चुके 11 पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सूची

सोहेल तनवीर (राजस्थान रॉयल्स)

शाहिद अफरीदी (डेक्कन चार्जर्स)

शोएब अख्तर (कोलकाता नाइट राइडर्स)

मोहम्मद हफीज (कोलकाता नाइट राइडर्स)

यूनिस खान (राजस्थान रॉयल्स)

शोएब मलिक (दिल्ली डेयरडेविल्स)

उमर गुल (कोलकाता नाइट राइडर्स)

सलमान बट्ट (कोलकाता नाइट राइडर्स)

मिसबाह-उल-हक (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू)

कामरान अकमल (राजस्थान रॉयल्स)

मोहम्मद आसिफ (दिल्ली डेयरडेविल्स)

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सोहेल तनवीर ने जीती थी पर्पल कैपस

इन 11 खिलाड़ियों में सोहेल तनवीर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे सीजन में 22 विकेट लिए थे और पर्पल कैप जीती थी। वे आईपीएल में पर्पल कैप जीतने वाले पहले और एकमात्र पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। सोहेल तनवीर ने आईपीएल के पहले सीजन में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करते हुए अपने चार ओवर के स्पेल में 14 रन देकर 6 विकेट हासिल किए थे, जो आज भी आईपीएल इतिहास के शानदार गेंदबाजी स्पेल में से एक माना जाता है।

2009 में लगा बैन

2008 में आईपीएल के पहले सीजन के बाद ही मुंबई में आतंकी हमला हो गया, जिसने दोनों देशों के बीच आपसी सौहार्द को तोड़ दिया और तमाम अन्य रिश्तों के साथ क्रिकेट के रिश्ते भी टूट गए। रिश्ते खराब होने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2009 से पाकिस्तानी खिलाडियों के आईपीएल खेलने पर बैन लगा दिया। 2009 से 2026 तक कोई भी पाकिस्तान खिलाड़ी आईपीएल की नीलामी में नहीं खरीदा गया और इन खिलाड़ी के आईपीएल खेलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।

अजहर महमूद ने ब्रिटिश नागरिक के रूप में खेला

अजहर महमूद ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए 21 टेस्ट और 143 वनडे मैच खेले। अपने करियर के आखिरी समय में वे इंग्लैंड चले गए और उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करने के बाद बतौर ब्रिटिश खिलाड़ी आईपीएल में एंट्री मारी। उन्होंने अपना आईपीएल का पहला मुकाबला 20 अप्रैल 2012 को खेला था। दाएं हाथ के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर अजहर महमूद ने 3 सीजन में कुल 23 IPL मैच खेले हैं। अजहर महमूद ने 29 विकेट लिए और 7.82 की इकोनॉमी रेट से रन दिए। बल्लेबाजी में भी उन्होंने औसत प्रदर्शन करते हुए 128.05 के स्ट्राइक रेट से 388 रन बनाए। वे 2012 से 2015 के बीच तीन सीजन तक इस लीग में खेले। 2012 और 2013 के IPL सीजन में पंजाब किंग्स (तब किंग्स XI पंजाब) के लिए खेला और बाद में 2015 के सीजन में KKR का प्रतिनिधित्व किया।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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